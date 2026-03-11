Paralympiër Robert Griswold misbruikte een teamgenoot met de mentale capaciteit van een vijfjarig kind. Nu is de carrière van de meervoudig medaillewinnaar, die tussen 2015 en 2022 veertien WK-medailles (waarvan zes goud) en twee gouden medailles op de Spelen van Tokio 2020 won, voorbij.

Paralympisch zwemmer Robert Griswold is levenslang geschorst door het Amerikaanse SafeSport Center. Dit gebeurde na beschuldigingen van seksueel wangedrag. De beslissing, maandag bekendgemaakt, zet een punt achter een schandaal dat de Amerikaanse zwem- en paralympische sport jarenlang teisterde.

Beschuldigingen

De zaak draait rond beschuldigingen dat de 29-jarige Griswold een verstandelijk beperkte teamgenoot seksueel zou hebben misbruikt. Dit zou zijn gebeurd tijdens trainingen in Colorado en gedurende de Paralympische Spelen in Tokio in 2021. Hoewel een rechtszaak uit 2022 later werd geseponeerd, startte SafeSport desondanks een onderzoek.

De nieuwe CEO van SafeSport, Benita Fitzgerald Mosely, verklaarde in een persbericht: “Verantwoording afleggen is de weg naar langdurige culturele verandering.” Later voegde ze daar nog aan toe: “We zijn dankbaar voor degenen die hun verhalen delen, want dit stelt het Centrum in staat actie te ondernemen en anderen te beschermen.”

'Gerechtigheid'

De advocaten van de klager, wiens naam in de aanklachten van 2022 werd genoemd, vonden dat 'de bevindingen een belangrijke stap zijn richting verantwoording en gerechtigheid'. Destijds bevatte de rechtszaak beschuldigingen van doofpotaffaires en wanbeheer door het Amerikaanse Olympisch en Paralympisch Comité. De beslissing van maandag richt zich echter alleen op Griswold.

De zwemmer, die lijdt aan hersenverlamming, werd in 2020 al geschorst, in 2021 weer opgenomen en in 2022 opnieuw tijdelijk geschorst. Dit leidde tot zijn verwijdering uit het team. Griswold’s vermelding in de SafeSport-database geeft aan dat de beslissing “onder voorbehoud van beroep/nog niet definitief” is en een contactverbod omvat.

Aanklacht

Frank Salzano maakt deel uit van het advocatenteam dat para-zwemmer Parker Egbert (19) vertegenwoordigt. Egbert deed de aanklacht en deelde een kamer met Griswold op de Paralympische Spelen in Tokio en later in het trainingscentrum in Colorado. Ondanks dat Griswold in september 2020 al in de SafeSport-database verscheen wegens wangedrag, fungeerde hij als “begeleider” van Egbert. Egbert werd geboren met autisme en “heeft de mentale capaciteit van een 5-jarig kind.”

Griswold zou zijn teamgenoot meer dan een jaar lang hebben verleid en misbruikt. Het misbruik was zo gewelddadig dat een operatie nodig was. De familie is woedend over de straffeloosheid van het Paralympisch Comité. "Zij hadden al meldingen ontvangen en beschermden 'een kwetsbare atleet niet tegen een roofdier'. De fysieke en emotionele schade veroorzaakt door Griswold is onherstelbaar. Het hele USOPC zou moeten worden ontslagen vanwege hun onverschilligheid, het beschermen van de dader en het opnieuw opnemen van hem", aldus de familie van Parker.

Carrière Griswold

Griswold heeft een indrukwekkende erelijst, met twee gouden medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Hij won goud op de 100 meter rugslag en zwemde bovendien een wereldrecord dat nog steeds staat. Ook op de 100 meter vlinderslag werd het goud. In 2016 pakte hij daarnaast brons op de 100 meter rugslag. Tussen 2015 en 2022 veroverde hij maar liefst 14 medailles op de Wereldkampioenschappen Para Zwemmen, waarvan zes goud. Nu kan de 29-jarige Amerikaan nooit meer in actie komen.