Titels winnen, daar gaat het om voor topsporters en topteams. Dan is het wel een tikje pijnlijk als die zwaarbevochten trofee uit elkaar barst in stukjes. Dat overkwam de winnaar van de Australische basketbalcompetitie NBL Championship.

De National Basketball League (NBL) bestaat uit negen Australische en één Nieuw-Zeelands basketbalteam. Sydney Kings won dit weekend de NBL Championship voor de zesde keer ooit. In de finalereeks waren er vijf duels nodig om af te rekenen met Adelaide 36ers.

Kapot

De slotpartij draaide uit op overtime en daarin sloegen de Kings toe: 113-101. Het feest na die zege werd overschaduwd door een klunzig moment. De spelers van de Kings tilden de trofee op, maar het ding viel uit elkaar toen ze het boven hun hoofd hielden.

Moments after the Sydney Kings celebrated as they lifted their sixth NBL title ... the trophy broke! 🏆



De Australische newssite ABC schrijft: "De Kings, die hun derde titel in de afgelopen vijf seizoenen vierden, waren zó uitgelaten dat ze per ongeluk de kampioensbeker beschadigden. Speler Torrey Craig van de Sydney Kings hield twee beeldjes van basketballers vast nadat die van de NBL-kampioensbeker waren afgebroken. Tijdens het feestgedruis waren de beeldjes van de bovenkant van de trofee gevallen."

"Toen aanvoerder Xavier Cooks de beker omhooghield en juichend op het podium sprong, braken de twee beeldjes die bovenop bevestigd waren af. Terwijl de Kings uiteindelijk met drie losse stukken zilverwerk hun titel vierden, bleef er voor de 36ers vooral teleurstelling over na het mislopen van een uitgelezen kans op hun eerste kampioenschap sinds 2002."

De laatste wedstrijd

The Sixers begonnen het vierde kwart met een voorsprong van zeven punten en hielden die lange tijd vast, terwijl ze jaagden op een eerste titel sinds 2002. Toch werd het in de slotfase razend spannend. In de laatste halve minuut bracht Davis zijn ploeg dichterbij met een score onder de basket, waarna Tim Soares zes seconden voor tijd de stand gelijk trok: 95-95.

In de laatste aanval van de reguliere speeltijd probeerde Cotton het af te maken, maar zijn drive naar de ring leverde geen winnende score op. In de verlenging pakte Davis meteen het initiatief door Cotton vroeg de bal af te snoepen. Kort daarna moest belangrijke 36ers-speler Nick Rakocevic het veld verlaten na een fout op Soares onder de basket. Vanaf dat moment raakten de 36ers de controle kwijt. Davis bleef domineren en tekende voor nog eens zeven punten in overtime. Toen Makuach Maluach in de slotminuut de bal stal en afrondde met een dunk met één hand, liep de voorsprong van de Kings op tot dertien punten en kwam de overwinning definitief in zicht.