Omstreden basketballer opnieuw in de problemen ondanks NBA-waarschuwing

De NBA heeft Ja Morant en Buddy Hield gewaarschuwd na opvallende gebaren tijdens de wedstrijd tussen de Memphis Grizzlies en Golden State Warriors. Beide spelers deden alsof ze met een pistool schoten, wat direct leidde tot technische fouten én een officiële waarschuwing vanuit de NBA. Vooral Morant ligt onder het vergrootglas, gezien zijn eerdere vuurwapenincidenten.

Tijdens de spannende clash in Memphis, die uiteindelijk met 125-134 werd gewonnen door de Warriors, viel niet alleen Stephen Curry op met zijn spectaculaire 52 punten, maar ook Morant met een controversieel gebaar. Met nog ruim twintig seconden op de klok richtte hij een denkbeeldig pistool richting de Warriors-bank terwijl hij naar zijn eigen team liep. Hield, die zich op dat moment bij zijn ploeggenoten van Golden State bevond, deed hetzelfde. De scheidsrechters twijfelden geen moment en gaven beiden een technische fout.

De NBA startte direct een onderzoek naar de aard van het gebaar. Hoewel werd vastgesteld dat er geen sprake was van bedreigend gedrag, bestempelde de bond de acties als ongepast. Beide teams en spelers kregen een officiële waarschuwing, met de duidelijke boodschap dat soortgelijke uitingen in de toekomst niet getolereerd worden. Het was een signaal van de NBA dat symboliek die mogelijk aan geweld of bendes refereert, serieus wordt genomen, zelfs als het in de hitte van het moment gebeurt.

Ongekende chaos bij basketbalduel in NBA: 'Dat wil je nooit zien' Een bizarre wedstrijd in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Daar won Minnesota Timberwolves van de Detroit Pistons (123-104), maar daar ging het na afloop nauwelijks over. Een massale knokpartij op het veld was hét onderwerp van de wedstrijd.

'bad boy' Ja Morant

Voor Morant is dit incident extra beladen, gezien zijn verleden. De 25-jarige guard werd al twee keer geschorst voor het tonen van een vuurwapen op sociale media. De eerste keer gebeurde dat in maart 2023 tijdens een livestream vanuit een nachtclub. De NBA legde toen een schorsing van acht wedstrijden op. In mei van datzelfde jaar volgde een tweede incident, opnieuw met een vuurwapen in beeld. Dit keer moest Morant maar liefst 25 wedstrijden aan de kant blijven wegens gedrag dat schadelijk was voor de competitie.

Hoewel hij opgroeide in een stabiele, middenklasseomgeving zonder directe link met bendes, lijkt Morant gefascineerd door de bijbehorende cultuur. Zijn gedrag – op en naast het veld – voedt dat beeld. De NBA probeert spelers juist als rolmodellen te presenteren en keurt elke vorm van bendeverheerlijking of geweldsverwijzing af. Daarom worden zelfs tatoeages met bende- of commerciële symbolen aan banden gelegd.

Grizzlies-fans hebben genoeg van Ja Morant

Grizzlies-fans beginnen inmiddels het geduld te verliezen met hun sterspeler. Ondanks zijn ongekende talent – hij werd in zijn eerste seizoen verkozen tot 'Rookie of the Year' en geldt als een van de spectaculairste guards in de league – vragen velen zich af of de club nog op hem kan bouwen.

De clubleiding zit klem tussen zijn sportieve waarde en het herhaalde gedrag dat voor onrust en reputatieschade zorgt. Eén ding is duidelijk: Morant zal zijn imago moeten bijsturen, wil hij het vertrouwen van de fans én de NBA behouden.