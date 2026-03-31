NBA-team Chicago Bulls heeft het contract van Jaden Ivey (24) ontbonden, nadat de basketballer een anti-LGBT-uitspraak deed op zijn Instagram-pagina. De Amerikaanse speler beweert dat zijn voormalige team liegt, terwijl de coach van de Bulls stelt dat alle leden van de organisatie zich aan bepaalde standaarden moeten houden.

Na twee seizoenen bij Purdue werd Jaden Ivey in 2022 als vijfde gekozen in de NBA Draft door de Detroit Pistons. Hij speelde voor de Pistons tot 2026, toen het team besloot hem over te dragen aan de Chicago Bulls. Ivey liep een knieblessure op en miste het hele seizoen, waarin hij gemiddeld 8,5 punten, 2,5 rebounds en 1,8 assists noteerde. Terwijl hij herstelde, werd de 24-jarige speler die door de jaren heen openlijk sprak over zijn geloof in God, steeds mondiger.

Pride Month in de NBA

De afgelopen dagen was Ivey live op Instagram en hield hij lange monologen over zijn geloof, de NBA en de problemen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. De voormalige Bulls-speler bekritiseerde ook de LGBT-gemeenschap en het feit dat de NBA LGBT promoot, inclusief de Pride Month.

'Wetteloosheid'

"De wereld verkondigt LGBTQ, toch? Ze verkondigen Pride Month en de NBA doet hetzelfde. Ze laten dit aan de wereld zien. Ze zeggen: 'Doe mee met onze Pride Month en laten we de wetteloosheid vieren.' Ze verkondigen dit op billboards, op straat. Wetteloosheid”, zei Ivey op Instagram. Ondertussen besloten de Bulls het contract van Ivey te ontbinden, stellende dat zijn gedrag schadelijk was voor het team. De NBA-speler reageerde snel en ging opnieuw live op Instagram, vanuit een vliegveld.

'Wat heb ik het team aangedaan?'

"Ze zeiden dat mijn gedrag schadelijk was voor het team. Waarom zeiden ze niet: 'We zijn het niet eens met zijn standpunt over LGBTQ'? Waarom zeiden ze dat niet? Hoe is mijn gedrag schadelijk voor het team? Wat heb ik het team aangedaan? Wat heb ik de spelers aangedaan?”, verklaarde Ivey, geciteerd door ESPN.

'Ze liegen'

"Ze zijn leugenaars. Ze liegen. Ze liegen als ze zeggen dat mijn gedrag het team heeft geschaad. Het is een leugen. Vraag elke coach daar of ik een goede teamgenoot was. Alles wat ik predik gaat over Jezus Christus en ze hebben me ontslagen. Ze zeggen dat ik gek ben, toch? Dat ik psychopaat ben... Ik heb mezelf niet ontslagen. Ik was vandaag in de sportschool. Ik herstelde, deed wat nodig was voor mijn werk”, voegde hij eraan toe.

Respect

Billy Donovan, de coach van de Bulls, legde de redenen uit waarom Ivey's contract werd ontbonden: "Er is hier een bepaald niveau van verwachtingen en standaarden. Iedereen komt met persoonlijke ervaringen. Maar we moeten allemaal professioneel zijn, er moet een hoog niveau van respect zijn voor anderen en we moeten elkaar helpen en verantwoordelijkheid nemen voor die standaarden.”