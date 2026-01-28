In de Verenigde Staten heerst volop onrust over immigratiedienst ICE. De grootschalige acties hebben gezorgd voor meerdere protesten, waarbij inmiddels twee mensen zijn doodgeschoten. Sterbasketballer Victor Wembanyama spreekt zijn zorgen uit over de situatie.

De Fransman Wembanyama (22) is de superster van San Antonio Spurs en de gedoodverfde toekomst van de NBA. Hij heeft snoeiharde kritiek geuit op de acties van ICE-agenten. De Fransman zegt "geschokt" te zijn door het dagelijkse nieuws. In minder dan drie weken tijd hebben agenten van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst (ICE) twee mensen doodgeschoten in Minneapolis: Renee Good en Alex Pretti, beiden 37 jaar oud.

De twee incidenten hebben geleid tot grote verontwaardiging en massale protesten in diverse Amerikaanse steden. Burgers verwijten ICE-agenten buitensporig geweld te gebruiken en onschuldige mensen te doden. Ze eisen de opheffing van de dienst.

NBA-ster gaat 'niet politiek correct doen'

De demonstranten krijgen steun van NBA-sterren, onder wie Wembanyama. "De PR-afdeling heeft het geprobeerd, maar ik ga hier niet politiek correct zitten doen. Elke dag zie ik het nieuws en ik ben geschokt. Ik vind het waanzin dat sommige mensen het acceptabel laten lijken, alsof het doden van burgers acceptabel is", verklaarde de Fransman tegenover ESPN.

"Ik lees het nieuws en soms stel ik mezelf diepgaande vragen over mijn eigen leven. Ik ben me ervan bewust dat alles zeggen wat ik denk, nu een te hoge prijs zou hebben, dus ik ga niet te veel in detail treden", voegde Wemby eraan toe. "Het is verschrikkelijk. Ik weet dat ik een buitenlander ben, maar ik woon in dit land en ik maak me zorgen", concludeerde de basketballer, die gemiddeld 24,2 punten, 11,1 rebounds, 2,8 assists en 2,7 blocks noteert.

'We hebben het hier over moorden'

Guerschon Yabusele (30), een landgenoot van Wembanyama, schreef een bericht op X waarin hij alarm sloeg over de situatie in de Verenigde Staten. "Ik kan niet stoppen met denken aan de tragische gebeurtenissen in Minnesota, en hoewel ik Frans ben, kan ik niet zwijgen. Wat er gebeurt, gaat mijn begrip te boven. We hebben het hier over moorden, dit zijn serieuze zaken. De situatie moet veranderen, de regering moet stoppen met zo te handelen. Ik sta achter Minnesota", aldus de speler van de New York Knicks.

Andere basketballers die kritiek hebben geuit op ICE zijn Steph Curry, Tyrese Haliburton en Breanna Stewart. Ook verschillende coaches, zoals Steve Kerr, Doc Rivers en Chris Finch, deelden de mening van de spelers. Afgelopen weekeinde werd de wedstrijd tussen Minnesota Timberwolves en Golden State Warriors verplaatst wegens de dood van Alex Pretti.