Bij basketbal is het de bedoeling dat je de bal in het netje gooit, niet dat je elkaar rake tikken uitdeelt zoals bij Glory. Toch lieten twee topbasketballers uit de NBA zich vannacht helemaal gaan, en gingen met elkaar op de vuist.

De vechtpartij vond plaats tijdens de NBA-wedstrijd tussen de New Orleans Pelicans en de Phoenix Suns in de nacht van zaterdag op zondag. Spelers Jose Alvarado en Mark Williams kregen het met elkaar aan de stok. Opvallend was ook het lengteverschil tussen de twee. Alvarado nam het met zijn 1,83 meter op tegen Williams die 2,16 meter lang is.

De ruzie ontstond in het derde kwart. Suns-center Williams duwde Pelicans-point guard Alvarado in de rug, waarna Alvarado verhaal ging halen. Toen sloeg de vlam in de pan en werden er rake klappen uitgedeeld.

Na een paar tellen werden de twee uit elkaar gehaald en moesten ze allebei het veld verlaten. Phoenix won het duel in New Orleans uiteindelijk met 114-123.

'Gevolg van te weinig slaap'

De coaches van beide ploegen waren beiden allesbehalve blij met het incident. Suns-coach Jordan Ott had, ondanks dat hij ervan baalde, een verklaring waarom het kon gebeuren: "Dit is óók het gevolg van te weinig slaap. Het was de tweede wedstrijd in twee dagen tegen de Pelicans. Ze kwamen met elkaar in de knoop en toen escaleerde het. Het is terecht dat ze allebei zijn weggestuurd", zo opperde hij na afloop.

Ook James Borrego, de coach van de Pelicans, uitte zijn ongenoegen ondanks dat hij op het moment van het interview de beelden nog niet had gezien. beide betrokken spelers spraken na afloop van het duel niet over het incident.

Schorsing en boete

Duw- en trekwerk komt in de NBA wel vaker voor, maar echte klappen zie je zelden. De verwachting is dat Alvarado en Williams een stevige schorsing en een boete tegemoet kunnen zien.