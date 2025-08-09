In Nederland kennen we nog wel het fenomeen dat publiek (bier)bekers gooit richting het voetbalveld, al gebeurt dat tegenwoordig veel minder vaak. Maar in de Verenigde Staten worden veel gekkere spullen naar het veld geworpen.

Tijdens wedtrijden in de WNBA, de competitie voor vrouwenbasketbal, mikten enkele toeschouwers seksspeeltjes naar het speelveld. Twee van de daders zijn gearresteerd na duels in Phoenix in Atlanta.

Negenjarig nichtje

Volgens GBNews.com is het in de Verenigde Staten een trend dat de speeltjes tijdens sportwedstrijden vanuit de tribunes richting de sporters worden gegooid. Een van de gearresteerden wordt beschuldigd van het publiek tentoonstellen van een obsceen object. Het groene speeltje kwam trouwens niet eens op het veld terecht, want het ding raakte de rug van een andere toeschouwer. En vervolgens stuiterde het object richting het negenjarige nichtje van die man.

Tijdens een verhoor bekende de dader dat hij het speeltje speciaal voor de wedstrijd had gekocht. "Het was gewoon een domme grap, het was een trend op social media", verklaarde hij. Ook gaf hij aan spijt te hebben van zijn daad. Hij had niet de intentie om iemand te rkaen.

Sophie Cunningham

Op meerdere plekken zijn de laatste tijd in de WNBA seksspeeltjes tevoorschijn getoverd tijdens wedstrijden. Sophie Cunningham, speelster van Indiana Fever, werd vorige dinsdag in de pot tegen Los Angeles Sparks bijna geraakt door een speeltje. De bond waarschuwt dat daders direct worden weggehaald uit het stadion en dat ze een ban kunnen krijgen van twaalf maanden.

🚨#BREAKING: A fourth dildo has been tossed onto the court during a WNBA game. This time it was purple, not green! pic.twitter.com/vJhk7eVJmG — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 8, 2025

Valkyries

Ook bij het team Golden State Valkyries regent het speeltjes. De naam van het team, Valkyries, verwijst oorspronkelijk naar krachtige krijgsvrouwen uit de Noordse mythologie. Op sociale media wordt de naam echter door sommige gebruikers in verband gebracht met seksuele toespelingen. Op het internet circuleren inmiddels memes, video’s en TikTok-clips waarin de teamnaam bewust wordt gekoppeld aan symboliek rond seksspeeltjes.

Elizabeth Williams, speelster van Chicago Sky reageerde na afloop op het bizarre moment. "Dit is extreem respectloos. Ik snap echt niet wat hier het nut van is. Het is gewoon kinderachtig. Wie dit ook doet, moet volwassen worden." Valkyries-speelster Cecilia Zandalisini deelde ook haar kijk op het groene speeltje. "Toen we hoorden wat het was, moesten we lachen. Maar natuurlijk is het gevaarlijk." Teamgenoot Tiffany Hayes was het met haar eens: "Dit hoort hier niet thuis."