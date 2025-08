Een tamelijk bizar verhaal uit de Verenigde Staten. Daar heeft een man een stadionverbod gekregen omdat hij tijdens een wedstrijd in de Amerikaanse vrouwenbasketbalcompetitie WNBA verstoorde. Niet alleen de dader is zwaar bestraft, maar door het voorwerp is er in de hele competitie het een en ander aangepast.

Een man vond het nodig om tijdens de wedstrijd tussen Atlanta Dream en Golden State Valkyries een dildo op het speelveld te gooien. De man kreeg een stadionverbod.

Ook raak bij andere duels

Helaas blijkt het aan de orde van de dag, want onlangs gebeurde het opnieuw. Bij het thuisduel van Chicago Sky was het wederom raak en ook in andere wedstrijden kwamen er meerdere seksspeeltjes vanuit de tribune richting de vrouwelijke speelsters. Tijdens een duel lin Los Angeles werd nota bene een speelster die had opgeroepen te stoppen met gooien geraakt. "Geen dildo's meer op het terrein gooien, want jullie gaan ons nog eens pijn doen", liet Sophie Cunningham weten voordat ze werd getroffen door het speeltje.

A third dildo has hit a WNBA courtpic.twitter.com/9BBDlBJ7kf — Barstool Sports (@barstoolsports) August 6, 2025

Haar coach was vanwege het incident ook woest. "Het is niet grappig", stelt Lynne Roberts. "Het is belachelijk, respectloos en kinderachtig. Maar bovenaal brengt het de speelsters in gevaar."

Bond neemt maatregelen

De WNBA heeft nu harde maatregelen getroffen. Het is uit met de 'pret'. "De veiligheid in onze stadions is voor ons een prioriteit", stelt de bond. "Elk projectiel kan voor speelsters, officials en toeschouwers een risico vormen. Toeschouwers die wat voor voorwerp dan ook op het terrein gooien, kunnen een stadionverbod van minstens een jaar verwachten."