Lenny Wilkens is op 88-jarige leeftijd overleden. De iconische basketballer liet zondag het leven en gaat de geschiedenisboeken in als een van de vijf basketballers die in de Hall of Fame staat als trainer en speler.

Wilkens was tussen 1960 en 1975 als speler actief in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Hij deed negen keer mee aan de All-Star Game, het traditionele ereduel tussen de beste basketballers uit de NBA.

Als coach veroverde hij de titel in de NBA met Seattle SuperSonics in 1979 en werd hij uitgeroepen tot coach van het jaar in 1994. Hij pakte twee keer goud met de Amerikaanse ploeg op de Olympische Spelen, als assistent van het 'Dream Team' in 1992 en als hoofdcoach vier jaar later.

Wilkens heeft als coach ook het recordaantal wedstrijden in de NBA op zijn naam staan (2487). Hij had op het moment dat hij stopte in 2005 ook het recordaantal overwinningen in handen (1332).

Seattle didn’t just lose a basketball icon.



We lost a man who believed in people — on the court and in the community.



Thank you, Lenny Wilkens, for everything you gave this city. 💚💛 pic.twitter.com/Hw94AZjStq — Seattle Supersonics (@SeattleSonics) November 9, 2025

'Ik wil plekken beter achterlaten, dan hoe ik ze vond'

Een aantal jaar geleden gaf Wilkens tegenover de officiële kanalen van de NBA nog een prachtig interview over zijn carrière als trainer. "Ik wil plekken altijd beter achterlaten, dan hoe ik ze heb gevonden. Ik wilde iedereen laten zien dat een kans het enige is wat je nodig hebt. Ik wilde laten zien dat ik goed kon denken en met mensen kon werken. Natuurlijk is de sport vandaag de dag wel een andere wereld."

