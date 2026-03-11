De Sloveense topbasketballer Luka Dončić en zijn partner Anamaria Goltes zijn uit elkaar. Dat heeft de speler van de Los Angeles Lakers laten weten aan ESPN. Het stel was sinds 2016 samen en verloofde zich in 2023.

"Ik hou meer dan wat dan ook van mijn dochters en heb alles geprobeerd zodat ze tijdens het seizoen bij mij in de VS kunnen zijn. Omdat dit niet mogelijk was, heb ik onlangs de moeilijke beslissing genomen om mijn verloving te beëindigen", zei Dončić in een verklaring aan ESPN.

Volgens mediaberichten is de 27-jarige basketballer momenteel met zijn ex verwikkeld in een strijd om de voogdij over hun kinderen. Het voormalige koppel kreeg in 2023 een eerste dochter, hun tweede dochter werd in december geboren.

Kort daarvoor had Doncic nog flink in de buidel getast. In september maakte hij 21 miljoen euro over naar tennislegende Maria Sharapova. Daar kreeg de basketballer wel een peperdure en luxe villa voor terug in Los Angeles. Dat was niet voor niets, want eerder die maand had hij zijn contract bij LA Lakers verlengd tot 2028. En dat allemaal voor een totaalsalaris van 142 miljoen euro.

Spraakmakende deal

Ruim een jaar geleden was Doncic wereldnieuws na een spraakmakende deal in de NBA. Hij was jarenlang het gezicht van Dallas Mavericks, maar werd plots gebruikt in een zogeheten 'trade'. Doncic ging naar de Lakers, terwijl Anthony Davis de omgekeerde weg bewandelde. Zelfs Doncic wist lange tijd niet van de deal, die de boeken in ging als een van de meest in het oog springende NBA-trades aller tijden.

De ex-partner van Doncic, Anmaria Goltes, op een foto uit 2021.