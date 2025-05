Zonder sterspeler Steph Curry slikt Golden State Warriors pijnlijke nederlaag in play-offs NBA

De Minnesota Timberwolves hebben de stand in de play-off serie tegen Golden State gelijkgetrokken naar 1-1 met een klinkende overwinning in de tweede wedstrijd: 117-93. Zonder Steph Curry waren de Warriors kansloos.

De Warriors leden een gevoelige nederlaag in de eerste wedstrijd in Minneapolis. Niet alleen verloren ze de wedstrijd, maar sterspeler Steph Curry liep ook nog eens een blessure op. Hij moet naar verwachting nog minimaal twee duels toekijken. Zonder Curry is Golden State een heel ander team, zo bleek in de tweede wedstrijd. Minnesota domineerde en won overtuigend met 117-93.

Dramatische start

De Wolves begonnen furieus met een 13-0 run. De Warriors scoorden pas na bijna vijf minuten hun eerste punten en konden zich van die dramatische start niet meer herstellen. Minnesota controleerde de wedstrijd van begin tot eind en was vooral van afstand trefzeker met 16 driepunters, tegenover 9 voor de Warriors.

Uitblinkers

Uitblinker bij de winnaars was Julius Randle met 24 punten, 11 assists en 7 rebounds. Anthony Edwards en Nickeil Alexander-Walker scoorden beiden 20 punten. Aan de andere kant was Jonathan Kuminga topscorer met 18 punten, Jimmy Butler maakte er één minder en Buddy Hield bleef steken op 15.

Nederlander Quinten Post

De Nederlander Quinten Post speelde ruim drie minuten mee met de Warriors en maakte geen punt. Beide ploegen staan nu op gelijke hoogte (1-1) en treffen elkaar zaterdag voor een derde duel. Vier overwinningen volstaan voor deelname aan de volgende ronde van de play-offs.

Blessure LeBron James

De LA Lakers van 'koning' LeBron James vlogen door toedoen van de Timberwolves al in de eerste ronde uit de play-offs. Zorgen zijn er om James, die een blessure opliep in de laatste wedstrijd. In een podcast sprak hij openhartig over het bijzondere gevoel dat hij kreeg bij zijn pijn.

"Dit is mijn eerste knieblessure in 22 jaar. Ik heb wel eens last gehad van ontstekingen en problemen met mijn knieschijf, maar dit is de eerste keer dat ik een blessure heb opgelopen die rust vereist. Ik voelde mijn knie op slot schieten en bleef even liggen om te kijken of het zou loskomen. Ik wist meteen dat dit een pijn was die ik nog nooit eerder had gevoeld."