Lamborghini van Lando Norris stopt ermee: omstanders geven peperdure bolide een zetje

Het is het leven van een liefhebber van oude auto's: soms stopt zo'n 58 jaar oude Lamborghini ermee. En dan ben je afhankelijk van omstanders om de wagen een klein zetje te geven. Het overkwam Formule 1-coureur Lando Norris in Monaco.

De Britse Formule 1-ster had nét zijn eerste race gewonnen, bij de Grand Prix van Miami. Vervolgens dacht hij in Monaco, zijn thuisbasis, een rondje te rijden in zijn stokoude Lamborghini, met een waarde van ongeveer 1,7 miljoen euro. Tot dat ding opeens stil kwam te staan.

Norris moest er een politieman bijhalen, die vervolgens weer een man of vijf optrommelde om de oude Lamborghini weer een zetje te geven. Na ongeveer vijf minuten kregen ze de auto weer aan de praat.

In de auto met een supermodel

Ondertussen zat Margarida Corceiro, een 21-jarige Portugees lingeriemodel, in of rondom de auto te wachten tot het schouwspel voorbij was. Norris en Corceiro werden al vaker samen gespot en dit incidentje zorgde er nog maar eens voor dat de twee goed in beeld konden worden gebracht.

Eerder werden de twee al gespot bij een tennistoernooi in Monte Carlo, een wijk in Monaco. Corceiro is de ex-vriendin van João Felix, een 24-jarige profvoetballer van FC Barcelona. De Portugese aanvaller wordt gehuurd van Atlético Madrid, waar Felix eigenlijk niet meer wil terugkeren.

Eindelijk eerste racewin

Norris moest er meer dan 100 grands prix op wachten, maar in Miami pakte hij dan eindelijk zijn eerste racewin. Na een safetycarmoment was hij op de baan sneller dan Max Verstappen, die het moest doen met een tweede plek. Overigens lag de Nederlander er niet wakker van, want een paar uur later stond hij samen met zijn vriendin Kelly Piquet én Norris in de club. De twee zijn dan ook vrienden van elkaar, al zegt Norris dat ze geen 'beste vrienden' zijn.

Komend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola op het programma. Norris had in Miami de beschikking over nieuwe upgrades voor zijn McLaren, teamgenoot Oscar Piastri krijgt die upgrades nu ook. De F1-fans kijken dus met extra interesse naar McLaren en hoe snel het team nu daadwerkelijk is.