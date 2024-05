Lando Norris gaat samen met Max Verstappen en Kelly Piquet helemaal los in nachtclub na eerste F1-zege

Lando Norris won zondag zijn eerste Grand Prix in Miami en liet na afloop weten dat hij helemaal los zou gaan. Dat maakte hij meer dan waar. Max Verstappen, die tweede werd achter Norris, en zijn vriendin Kelly Piquet vierden het feestje van de Brit mee.

Norris en Verstappen hebben naast de baan een goede relatie. Dat bleek wel toen de twee na de vorige race in China samen in een privéjet naar Europa stapten. Norris kreeg de koppositie zondag in de schoot geworpen na een safety car, maar het was uitgerekend Verstappen die met die kanttekening korte metten maakte en alle credits aan de McLaren-coureur gaf.

Feestje in een nachtclub

Norris liet na afloop van de race weten dat 'hij niet zou gaan slapen en helemaal los zou gaan'. Hij hield zich aan zijn woord en was niet de enige coureur die een feestje vierde. Verstappen was samen met zijn vriendin Piquet ook van de partij. Net als Alpine-coureur Pierre Gasly.

Het gezelschap vierde het feestje bij E11even Miami, een nachtclub in de stad waar de race werd gereden. Niemand minder dan de Nederlandse dj Afrojack verzorgde de muziek. Piquet deelde op haar Instagram beelden vanuit de club en online gaan er meerdere beelden rond van de feestende coureurs.

Max Verstappen vierde volop feest in Miami. © X

Het lijkt erop dat de heren het laat hebben gemaakt, want Norris liet op Instagram weten dat hij helemaal leeg was. Letterlijk zelfs. De Brit liet wel weten dat zijn nachtelijke avonturen het 'helemaal waard' waren.

Scherven van Koningsdag brengen geluk

Het is voor Norris te hopen dat hij in Miami iets beter opgepast heeft dan een week eerder toen hij in Amsterdam was om Koningsdag te vieren. De Brit was te gast op een boot van dj Martin Garrix en werd gespot met veel verband op zijn gezicht. Norris hield uiteindelijk een snee op zijn neus over aan de feestdag in Nederland. Die was ook afgelopen weekend nog altijd zichtbaar.

Het is nog altijd onduidelijk hoe Norris die snee precies opliep, maar hij vertelde wel dat een stukje glas de schade veroorzaakte. Wederom bleek dat scherven geluk brengen, want Norris kwam zondag na 110 races eindelijk een keertje als winnaar over de streep en mocht dus in Miami opnieuw een feestje vieren.