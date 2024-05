'We zijn geen beste vrienden': Lando Norris waarschuwt Max Verstappen na eerste F1-zege

Lando Norris won afgelopen zondag in Miami zijn eerste grand prix in de Formule 1. Dat smaakt naar meer, vindt de Engelsman. McLaren nam een update mee naar de Verenigde Staten die het gat met Red Bull verkleinde. Norris waarschuwt Vertappen dat het verschil alleen maar kleiner wordt.

"Begin dit jaar zei ik dat we races konden winnen en ik durf nu te zeggen dat we volgend jaar mee kunnen doen om de titel, 100 procent", vertelde Norris bij Sky Sports. "Ik heb een geweldig team achter me en we zijn er dichter bij dan ooit. Ik heb het geloof en het vertrouwen om te zeggen dat we toe zijn aan de volgende stap."

Norris had wat geluk nodig bij zijn eerste overwinning. De Brit profiteerde van een safety car die Verstappen veroorzaakte door tegen een paaltje aan te rijden. Nadat de race weer werd hervat, spurtte hij met overtuiging weg bij zijn Nederlandse achtervolger, dit seizoen goed voor vier zeges en de leiding in de WK-stand.

Het was de eerste overwinning voor McLaren sinds de Grote Prijs van Italië in 2021. Het is veel langer geleden dat McLaren de wereldtitel behaalde. Dat was in 2008 met Lewis Hamilton.

Norris geen besties met Max Verstappen

Verstappen zelf gunde Norris de zege, zo zei hij na afloop. De twee zijn goede vrienden, maar volgens Norris geen besties. Hij denkt wel dat de nieuwe rivaliteit wat aan de vriendschap kan veranderen, zoals Lewis Hamilton en Nico Rosberg ooit hadden. "Ik weet dat wel zeker", benadrukte hij. "Maar niet op een slechte manier", voegde hij eraan toe. "We hebben respect voor elkaar, we kunnen het goed met elkaar vinden. We zijn geen beste vrienden en sms'en elkaar niet elke dag, of dat soort dingen."

"Ik ben nu een racewinnaar en dat zal iets veranderen. Ik wil meer races winnen en ik denk ook dat het kan", aldus Norris. "Ik denk dat het nog een spannend seizoen kan worden tussen Red Bull, Ferrari en McLaren. Ik heb heel veel respect voor Max, maar ik wil hem uitdagen. Ik wil racen tegen een van de beste coureurs ooit in de Formule 1."