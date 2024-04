Lando Norris opnieuw gespot met de ex van voetballer João Félix

Lando Norris is opnieuw in het openbaar gezien met het Portugese model Margarida Corceiro, de ex-vriendin van voetballer João Felix. Norris en Corceiro werden gezien bij de finale van het ATP Masterstoernooi van Monte Carlo. Of de twee een setje zijn, is niet bekend. Wel is het zo dat ze al vaker samen zijn gezien.

Norris lijkt een zwak te hebben voor Portugese vrouwen, zijn vorige vriendin kwam namelijk ook uit Portugal. De Engelse coureur van McLaren ging eind 2022 uit elkaar met Luisinha Barosa Oliveira. Norris en Corceiro zijn nog niet Insta-official. Sterker nog: ze volgen elkaar niet eens op dat platform. Maar misschien is dat een truc zodat de paparazzi ze met rust laat.

Norris en Corceiro zagen in het Court Rainier III hoe Stefanos Tsitsipas het ATP-toernooi van Monte Carlo voor de derde keer op zijn naam schreef door Casper Ruud met 6-1, 6-4 te verslaan in de finale. Een tv-camera legde Norris vast met de Portugese. In mei 2023 werden de twee ook al eens samen vastgelegd, daarna bleef het lange tijd stil. Een maand later bevestigde Corceiro dat haar relatie met voetballer João Félix al 'een tijdje' over was.

Ex van João Félix

Corceiro was namelijk sinds 2019 samen met de voetballer, die in de tijd dat ze samen waren voetbalde voor Benfica, Atlético Madrid en Chelsea. Toen Félix in Londen speelde, gingen er geruchten dat landgenoot Pedro Porro vreemdging met Corceiro.

Het is niet bekend of dat de reden voor de break was. Misschien was Corceiro niet onder de indruk van de voorspellende gaven van João Félix. Hij verwachtte dat Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid en Arsenal de halve finales van de Champions League zouden halen, maar het tegenovergestelde gebeurde.