Ex-topzwemmer Maarten van der Weijden is na een pijlijke scheiding al weer een hele tijd gelukkig met zijn nieuwe liefde. En het koppel heeft deze week iets bijzonders te vieren. "Die heeft gewoon haar masteropleiding afgerond…"

De relatie van Maarten van der Weijden en zijn toenmalige vrouw Daisy liep in 2024 spaak. Het huwelijk strandde na twaalf jaar, maar inmiddels is hij weer gelukkig in de liefde. Van der Weijden gelukkig met zijn vriendin Anne Sestig.

Deze week hebben de twee wat te vieren. Dat deelt de olympisch kampioen van 2008 in een bericht op Instagram. "Zo trots op Anne", schrijft hij aan zijn geliefde. "Die heeft gewoon haar masteropleiding afgerond…"

Maar dat is niet de enige mijlpaal voor het stel. "En inmiddels al meer dan een jaar samen met deze lieverd", vervolgt Van der Weijden. De twee hebben elkaar leren kennen via Tinder, zo onthulde de zwemlegende eerder. "Anne is lief, mooi, zorgzaam, eerlijk, open en intelligent", zei hij toen ook. "Het leven met haar is heel prettig."

Moeilijke periode

Het leven lacht hem dus weer toe na een moeilijke periode. De scheiding was zwaar voor Van der Weijden. "Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat die scheiding zou plaatsvinden", zei hij onlangs in een podcast. "Daar liep ik best even tegen een muur op. Ik was altijd voorbereid op elk scenario, maar op deze even niet. Het was echt zoeken, een leegte. Ik heb dagenlang gewandeld, nagedacht, muziek opgezet en mensen gebeld."

"Ik heb lang gezeten met frustratie, boosheid en 'het is niet eerlijk'", vertelde Van der Weijden. "Toen ging ik weer rustig dingen doen, nu zit ik in de fase dat ik een nieuw huis en een nieuwe vriendin heb. Het is weer wat stabieler aan het worden."

De oud-topzwemmer heeft met zijn ex-vrouw twee kinderen: Phileine en Robien. Sesting heeft ook kinderen uit een eerdere relatie.

Zwemicoon

Van der Weijden maakte veel indruk met zijn gouden medaille op de 10 kilometer open water tijdens de Olympische Spelen in Peking in 2008. In 2001 kreeg hij de diagnose acute lymfatische leukemie. Na vier jaar werd hij uiteindelijk volledig genezen verklaard.

Na zijn gouden plak stelde Van der Weijden meer sportieve doelen voor zichzelf. Zo verbrak hij in 2018 het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbreken. Ook volbracht hij als tweede man ooit de Elfstedentriatlon, waarbij hij miljoenen euro's ophaalde voor onderzoek naar kanker.