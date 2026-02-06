De Nederlandse olympiërs hebben zich al erg populair gemaakt in het olympisch dorp. Met name topschaatsster Jutta Leerdam maakte zich geliefd nadat ze een Britse kunstschaatsster uit de brand hielp via sociale media. "Je bent de beste!"

Kunstschaatsster Phebe Bekker plaatste een noodkreet op TikTok. Ze had een van de gewilde Nederlandse 'pins' kunnen bemachtigen, maar was die tot haar grote schrik weer kwijtgeraakt. De pins worden in het olympisch dorp uitgewisseld tussen internationale atleten en de oranje klompjes van TeamNL zijn erg populair.

De 20-jarige Bekker had de klompjes weten te bemachtigen en aan haar accreditatiekoord gehangen. Maar plots waren ze verdwenen. "Ik ben gebroken", zegt ze in een video op TikTok. "Hij is weg", zegt ze over de pin.

'Ik ben zo verdrietig'

"Ik ben zo verdrietig. Ik heb zo veel moeite gedaan om die Nederlandse klompen te bemachtigen, maar ze zijn gevallen. Waar zijn ze gebleven? Heeft iemand ze gestolen?", vraagt ze zich af. "Ik ben nog nooit zo verdrietig geweest."

In de beschrijving van de video schrijft Bekker over 'puur hartzeer'. Ze heeft ook nog onderzocht waar ze de pin ongeveer kwijt geraakt zou zijn. "Hij moet in de coronalounge, de bus of de ijsbaan liggen."

Gelukkig was er een redder in nood: Jutta Leerdam. "Ik zal je er een geven", reageert zij op TikTok. Bekker is dolblij. "O mijn god, ja graag", schrijft ze aan de Nederlandse schaatstopper. "Je bent de beste!"

Persoonlijke pin Jutta Leerdam

Leerdam heeft zelfs een nóg gewilder item in haar bezit. Zij kreeg van TeamNL namelijk een persoonlijke pin in de vorm van Thor, de hond van haar verloofde Jake Paul. De 27-jarige heeft slechts 30 stuks gekregen en moet dus erg selectief zijn met het ruilen ervan. Daardoor heeft ze al veel mensen teleur moeten stellen. "Aan het einde van de Spelen ga ik de pinnetjes weggeven aan mensen die ik leuk vind", liet ze weten via sociale media.

Voor Leerdam begint de spanning toe te nemen in Milaan. Ze komt maandag in actie op haar favoriete afstand: de 1000 meter. Daar hoopt ze olympisch goud te bemachtigen. Vier jaar geleden pakte ze zilver achter Miho Takagi. Leerdam komt ook nog in actie op de 500 meter op zondag 15 februari.

