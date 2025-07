Liverpool heeft Diogo Jota, de Portugese speler die enkele weken geleden om het leven kwam na een autocrash, vereeuwigd met een speciale plek op de website van de club, waar hij zal 'voor altijd' in de selectie zal zitten.

De club heeft op de website een overzicht van alle spelers weergegeven, daarbij maakt het onderscheid tussen verdedigers, middenvelder, aanvallers en huurlingen. Sinds kort heeft de club daar een nieuwe categorie aan toegevoegd: 'voor altijd', waar de naam en het rugnummer (20) van de overleden speler zijn weergegeven.

Fataal auto-ongeluk

De speler kwam begin deze maand samen met zijn broer en tevens profvoetballer André Silva om na een auto-ongeluk in het Noorden van Spanje. De twee waren onderweg naar de boot richting Engeland toen het noodlot toesloeg. De Lamborghini kreeg een klapband en raakte van de weg, waarna de auto in de brand vloog. Het nieuws zorgde voor een shock in de voetbalwereld. De Portugees was twee weken voor het fatale ongeluk getrouwd en laat niet alleen zijn vrouw, maar ook drie jonge kinderen achter.

Bloemenzee en muurschildering nabij Anfield

Bij Anfield, het iconische stadion van Liverpool, werd een zee van bloemen neergelegd. Fans en teamgenoten van de Portugees kwamen daar naartoe om hem te herdenken en steun te zoeken bij elkaar. Er werd een muurschildering van de speler gemaakt en het rugnummer van de speler werd bevroren; het zal nooit meer door een speler van Liverpool gedragen worden.

Eerbetoon

Ook maakte de club bekend dat het het salaris van de Portugees tot het einde van zijn contract zal blijven uitkeren aan de weduwe van Jota, die nog twee jaar onder contract stond bij Liverpool. Daarnaast werd er tijdens de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, en tevens de eerste wedstrijd sinds het overlijden van Jota, een eerbetoon gehouden op het veld van Preston North End.

Daar verzamelden de spelers zich op de rand van de middencirkel terwijl het clublied You'll Never Walk Alone werd afgespeeld. Ook op de clubwebsite is de speler nu vereeuwigd. Het is afwachten hoe de ploeg van Arne Slot zich zal herpakken na dit grote verlies.