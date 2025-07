De dood van Diogo Jota een week geleden heeft de voetbalwereld geschokt en Portugal en Liverpool in diepe rouw gedompeld. De Portugees kwam samen met zijn broer André Silva om het leven op 28-jarige leeftijd. Bij een inhaalpoging op een Spaanse snelweg klapte de band van zijn auto, waarna de wagen crashte en in vlammen opging.

Sindsdien gaan er veel verhalen rond over de snelheid waarmee Jota zou hebben gereden. Het voorlopig rapport van de Spaanse autoriteiten stelde dat overdreven snelheid de oorzaak van het ongeluk was. "Alles wijst op een mogelijke te hoge snelheid, hoger dan de maximumsnelheid", aldus de politie. Maar een ooggetuige spreekt dit tegen.

'Ik heb een schoon geweten'

"Ik filmde het, stopte en probeerde te helpen, maar helaas was er niets meer aan te doen. Ik heb een schoon geweten. Ik weet wat ik die avond heb meegemaakt, want ik wist niet wie er in de auto zaten. Mijn condoleances aan de familie", waren de eerste woorden van José Azevedo.

"De familie mag van mij aannemen dat ze niet te hard reden. Ik kon het merk en de kleur van de auto zien. Ik rij elke dag over die weg, van maandag tot en met zaterdag. Ik weet wat voor weg het is, en hij heeft problemen. Het is een donkere weg, en toch kon ik het merk en de kleur van de auto zien, alles normaal. Verderop kwam helaas dit einde", voegde hij eraan toe.

Liverpool terug in training

Liverpool trainde dinsdag voor het eerst sinds het overlijden van Jota. Trainer Arne Slot en enkele spelers van Liverpool, onder leiding van aanvoerder Virgil van Dijk, woonden zaterdag de begrafenis van Jota bij in zijn geboorteplaats Gondomar, vlak bij Porto. Keeper Alisson Becker en aanvaller Luis Diaz waren er om uiteenlopende redenen niet bij. Zij bezochten Jota's graf onlangs om hun respect te uiten.

Bij stadion Anfield is een herdenkingsplek ingericht, waar de afgelopen dagen honderden boeketten bloemen, shirts, sjaals en foto's zijn achtergelaten door fans en oud-spelers. Ook Arne Slot en zijn gezin gingen langs voor een laatste eerbetoon.