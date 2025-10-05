Terwijl Max Verstappen in Singapore vecht voor wat hij waard is om op het podium te belanden, is zijn vriendin Kelly Piquet met hele andere dingen bezig. Het Braziliaanse model besloot veel dichter bij huis te gaan stralen en doet dat volop. Tientallen fotografen legden haar maar wat graag vast in Parijs.

Piquet is in de Franse hoofdstad om de modeshow van merk Nina Ricci te bezoeken. Ze straalt daar bij binnenkomst in een volledig witte outfit en maakt haar status als topmodel meer dan waar. Ze zit op de eerste ring als haar collega-modellen over de catwalk de nieuwe mode showen. Hoewel het net pas herfst is, toont Nina Ricci de zomercollectie voor vrouwen voor de zomer van 2026, nog bijna een jaar verwijderd van nu.

GP van Singapore

Daarmee is ze met hele andere dingen bezig dan haar vriend Verstappen, die duizenden kilometers verderop op een vervloekt circuit rondrijdt. De Nederlandse Formule 1-coureur won nog nooit in Singapore en lijkt ook in 2025 kansloos voor de winnende positie. George Russell gaat vanaf pole position dominant aan de leiding. Verstappen moet het dus zonder steun van zijn geliefde doen, maar dat maakte ze eerder deze week meer dan goed.

Samen verjaardag gevierd

Verstappen vierde namelijk op 30 september zijn 28ste verjaardag en dat deed hij samen met zijn vriendin. Op de golven van Saint Tropez spendeerden ze tijd op hun jacht en deelde Piquet een innige zoen van de twee. Het 36-jarige model is de laatste maanden vooral aanwezig tijdens races op het Europees continent. Ze is inmiddels moeder van twee dochters; Penelope van haar ex-vriend Daniil Kvyat en Lilly, die ze eerder dit jaar kreeg met Verstappen.

Bezoekje aan GP van Brazilië?

Het gezinsleven wordt dus drukker en drukker voor de twee, maar voor dit weekend is er oppas geregeld. Want Verstappen is in Singapore en Piquet poseerde in haar eentje in Parijs. De Formule 1-kalender heeft na Singapore nog zes races, allemaal ver weg. De coureurs doen nog de Verenigde Staten (twee weekenden), Mexico, Qatar, Abu Dhabi (laatste) en Brazilië aan. Mogelijk wordt het thuisland van Piquet en haar bekende racevader Nelson Piquet nog een moment waarop het gezin samen is.