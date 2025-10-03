Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, heeft heel wat anders aan haar hoofd dan haar geliefde tijdens het raceweekend van de Grand Prix in Singapore. Het Braziliaanse model schittert namelijk in Parijs, met exclusieve juwelen.

Piquet werkt als model en influencer en is daarom ook regelmatig in de Franse hoofdstad te vinden. Momenteel is het Fashion Week in Parijs en dus een belangrijke periode voor haar eigen carrière.

De 36-jarige doet regelmatig campagnes voor grote modemerken. Vrijdag plaatste ze een reeks foto's vanuit Parijs voor het exclusieve juwelenmerk Tiffany & Co. Ze draagt een lange, zwarte, strapless jurk en ligt languit op een bank, maar haar sieraden stelen de show.

(Verlovings)ring

Die glinsteren aan het lijf van Piquet. Ze draagt diamanten oorbellen, een ring en een armband. Overigens heeft ze nog geen ring van Verstappen gekregen. Hoewel ze al sinds oktober 2020 samen zijn, is er nog steeds geen huwelijk op komst.

In april kregen de twee wel hun eerste kind samen: Lily. Piquet heeft ook al een dochter uit een eerder relatie met Daniil Kvyat, de 6-jarige Penelope. Eerder dit jaar hintte Piquet nog wel op een huwelijk. Ze versprak zich namelijk tijdens een interview. “En uiteindelijk ben ik dan ook met een F1-coureur getrouwd. Of nou ja, nog niet getrouwd, maar wel een familie gestart", zei ze.

GP van Singapore

Voor Verstappen is het ook een belangrijk weekend. Hij boekt de laatste weken steeds betere resultaten in de Formule 1 en mengt zich daardoor weer in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij moet McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zien in te halen in het klassement.

De eerste vrije trainingen beloven veel goeds. De Red Bull-coureur zette twee keer de derde tijd neer. In VT1 bleef hij daarmee de McLarens voor.