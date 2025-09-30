Max Verstappen is 28 jaar oud geworden en dat mag de wereld weten. De Nederlandse Formule 1-coureur viert het feestje in St. Tropez met zijn vriendin Kelly Piquet, zo blijkt uit intieme beelden die het Braziliaanse model deelt op haar Instagram. Maar het feestje is maar van korte duur, want het volgende raceweekend staat alweer voor de deur.

Verstappen en Piquet vieren de 28ste verjaardag van de viervoudig wereldkampioen op het water voor de luxueze Franse badplaats, nabij hun woonplaats Monaco. De teckel is mee en Verstappen zelf werkt aan zijn kleurtje in de zon. In zijn zwembroek poseert hij zoenend met Piquet, met op de achtergrond het azuurblauwe water van de Franse Middellandse Zee. 'Een fijne verjaardag aan mijn partner in alle mooie dingen', schrijft Piquet bij de intieme foto van haarzelf en Verstappen, zoenend op een jacht.

i Kelly Piquet feliciteert Max Verstappen met zijn verjaardag. ©Instagram

Veel felicitaties

Eerder waren zus Victoria en moeder Sophie Kumpen er al als de kippen bij om Verstappen te feliciteren met zijn verjaardag. Alleen vader Jos heeft nog niet van zich laten horen naar de buitenwereld. De ruim twee miljoen volgers van Piquet zijn ieder geval al wel op de hoogte en zullen ongetwijfeld smullen van de kiekjes van Piquet op het water.

Van Duitsland naar Singapore

Verstappen kan nog maar heel even genieten van zijn vrije tijd en zijn verjaardag, want donderdag wordt hij alweer in Singapore verwacht voor het raceweekend. De mediadag trapt traditiegetrouw het weekend af, met verder zaterdag de kwalificatie en zondag de race op het circuit waar Verstappen nog nooit een race won. Hij gaf zichzelf alvast een vervroegd verjaardagscadeau door afgelopen weekend eens in een andere raceklasse te rijden. Hij maakte daar meteen indruk op de hele wereld.

GP van Singapore

Hij genoot zienderogen van het uitstapje naar de GT3, maar nu moet zijn aandacht weer naar zijn eigen raceklasse. In de Formule 1 is Verstappen als een feniks uit zijn eigen as herrezen. Hij won de laatste twee races in Italië (Monza) en Azerbeidzjan en maakt daarmee de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris ineens een stuk zenuwachtiger in de WK-stand. De strijd leek tussen de twee teamgenoten te gaan, maar ineens wordt er internationaal alweer rekening gehouden met een vijfde wereldtitel voor Verstappen. Al is dat nog ver weg.