Ajacied en andere voetbalsterren bewonderen Max Verstappen van dichtbij in Barcelona

Nu het voetbalseizoen voor clubs is afgelopen, genieten verschillende voetbalsterren het warme weer tijdens de Grand Prix in Barcelona. Lees hier welke wereldsterren de spannende race tussen Max Verstappen en de beide McLarens bewonderen.

Onder andere de voltallige selectie van Engeland, met Ajacied Jordan Henderson, is aanwezig in het zonnige Barcelona, waar het zo'n dertig graden is, om Max Verstappen en andere coureurs van dichtbij te bewonderen. Harry Kane, die onlangs nog zijn allereerste prijs ooit pakte met de titel van Bayern München in de Bundesliga, is een groot liefhebber van de formule 1. "Ik ben een behoorlijk grote fan," zegt hij vanaf het grid tegen ViaPlay. Al blijkt hij voornamelijk fan te zijn van zijn eigen landgenoten, de concurrenten van Verstappen.

'Kijk er naar uit om hen te zien'

"Ik kijk er niet de hele tijd naar, maar ik probeer het zo veel mogelijk te kijken," gaat de kampioen verder. "Een aantal Engelse gasten doen het heel erg goed. Ik kijk er dan ook naar uit om hen te zien. Vrijwel het hele team is er (nationale team van Engeland, red). Dus het is een leuk dagje uit voor ons, voordat we overgaan tot serieuze zaken."

Ook Spanjaard Nico Williams, voetballer bij Athletic Bilbao is aanwezig in de tweede grootste stad van zijn thuisland. Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, blijkt eveneens naast zijn passie voor voetbal een liefhebber van de Formule 1 en is aanwezig, net als Amerikaanse televisiester en acteur Terry Crews, bekend van onder andere zijn rol in de film White Chicks.

Grand Prix van Barcelona

De F1 Grand Prix van Spanje is de negende race van 2025 en de derde en laatste race van de huidige triple header. Verstappen hoopt dit weekend op verbetering na de 'saaie' Grand Prix van Monaco waarbij hij als vierde eindigde; dezelfde plek als waar hij startte op het smalle stratencircuit. Verstappen heeft goede herinneringen aan het circuit in Spanje. Hij won de laatste drie keer dat de GP van Spanje gehouden werd. En belangrijker nog: in 2016 won hij op dit circuit zijn eerste Grand Prix in de Formule 1.