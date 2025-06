Boze Max Verstappen uit frustratie tijdens Formule 1-race in Barcelona: 'Idioten!'

Max Verstappen raakte gefrustreerd toen hij tijdens de Grand Prix van Barcelona werd gehinderd door een aantal achterblijvers. Via de boordradio liet hij zijn ongenoegen luid en duidelijk horen: 'F*cking idiots'. De uitbarsting kreeg even later een vervolg, want in een hectische slotfase had Verstappen zichzelf totaal niet meer onder controle na twee incidenten met Charles Leclerc en George Russell.

Lando Norris en Verstappen kwamen tijdens de race achter een snoeihard duel tussen Oliver Bearman en Liam Lawson. De Brit verloor daardoor tijd en toen Bearman ook Verstappen in de weg zat, raakte hij echter geïrriteerd. Zoals we de Nederlander kennen, gaf hij van zijn ongenoegen blijk via de boardradio: "f*cking idiots", klonk het, terwijl dat eerste woord werd weggepiept.

'Geholpen om aansluiting te vinden'

"Aan de andere kant: door die idioten wordt hij wel geholpen om iets meer de aansluiting te vinden," reageert één van de commentatoren relativerend. Niet lang daarna volgde er een nieuw punt van irritatie voor de Nederlander.

Safety car

Het werd even spannend toen er een safety car in het spel kwam. Die bleek voor Andrea Kimi Antonelli, die zijn auto niet veel later in de grindbak parkeerde. Verstappen ging over op een nieuwe set banden en was stomverbaasd dat hij een harde set onder zijn auto geschroefd kreeg. "Dat was de enige optie, Max," was het antwoord.

Bij de herstart moest Verstappen Charles Leclerc laten gaan, waardoor hij zijn derde plaats kwijt raakte. Hij raakte zijn auto bijna kwijt bij het opkomen van het rechte stuk, maar hield het nog onder controle. Wat volgde was ellenbogenwerk tussen Leclerc, Russell en Verstappen. De Nederlander vond dat Leclerc zijn plek terug moest geven door contact tussen de twee, maar Red Bull droeg hem juist op om zijn plek aan Russell te geven aangezien Verstappen bij hun duel buiten de baan ging en weer voor de Mercedes-coureur de baan op kwam.

Opmerkelijke actie zorgt voor tiende plaats

Dat werkte als een rode lap op een stier en hij verzette zich eerst flink tegen de opmerkingen van zijn team. Verstappen leek het alsnog te doen, maar reed toen ineens tegen Russell aan. Verstappen liet hem toch voorbij en eindigde daarna als vijfde, maar de wedstrijdleiding onderzocht het incident en liet de coureur van Red Bull niet wegkomen met de opmerkelijke actie. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en dat was dus een enorme dreun in de strijd om de wereldtitel.