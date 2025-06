Woedende Max Verstappen verliest het hoofd in Spanje en krijgt door tijdstraf enorme dreun in titelstrijd

Max Verstappen heeft flink wat schade opgelopen in de strijd om de wereldtitel bij de GP van Spanje. De Nederlander liet zich in een krankzinnige slotfase na een late safety car volledig gaan en eindigde uiteindelijk door een tijdstraf zelfs als tiende. Oscar Piastri pakte zijn vijfde zege van het jaar en verstevigde zijn voorsprong in de WK-stand.

Verstappen koos in Barcelona voor een totaal andere strategie en maakte het daar enorm spannend mee. Hij maakte één pitstop meer dan de McLarens en leek op het podium te eindigen. Een late safety car zorgde echter voor een krankzinnige slotfase waarin Verstappen het hoofd volledig verloor en door een straf als tiende eindigde.

Sterke start

De viervoudig wereldkampioen wist de schade zaterdag beperkt te houden en startte vanaf de derde plaats achter de twee McLaren-coureurs. Piastri was vanaf pole geweldig weg en hield de eerste positie simpel vast. Verstappen profiteerde van een zwakke start van Norris en pakte direct de tweede plek af van de Brit. De Nederlander voerde daarna ook de druk op Piastri op, maar al snel werd duidelijk dat hij het tempo van hem niet kon volgen.

Ajacied en andere voetbalsterren bewonderen Max Verstappen van dichtbij in Barcelona Nu het voetbalseizoen voor clubs is afgelopen, genieten verschillende voetbalsterren het warme weer tijdens de Grand Prix in Barcelona. Lees hier welke wereldsterren de spannende race tussen Max Verstappen en de beide McLarens bewonderen.

Andere strategie zorgt voor spanning

Norris naderde Verstappen in rap tempo en haalde hem zonder enige moeite in. De Nederlander besloot daarop om een andere strategie te kiezen en dook al vroeg de pits in. McLaren gaf geen krimp en liet Piastri en Norris lang doorrijden. Dat zorgde ervoor dat Verstappen na de eerste pitstops voor de beide McLaren-coureurs terechtkwam.

Op nieuwere banden kwamen Piastri en Norris dichterbij, maar voordat zij hem in konden halen, ging Verstappen opnieuw de pits in. Hij kwam daardoor ook achter Charles Leclerc terecht, maar was op zijn nieuwe mediums wel een stuk sneller dan de McLarens en de Ferrari-coureur. Verstappen verkleinde het gat en dook vervolgens weer naar binnen. Deze keer besloot McLaren direct te pareren en dat was een goede keuze, want Piastri en Norris hielden daardoor de eerste en tweede plek vast.

Red Bull kiest verkeerd bij late safety car

Zij leken onbedreigd naar de overwinning te rijden, maar doordat de motor bij Kimi Antonelli het plotseling begaf, kwam er tien ronden voor het einde nog een safety car. Nagenoeg het hele veld koos ervoor om verse banden te halen. Verstappen wilde dat ook, maar kreeg tot zijn grote verbazing een setje harde banden onder zijn Red Bull. Daarmee moet hij het de McLaren-coureurs moeilijk gaan maken in de slotfase.

Drama voor Verstappen

De Nederlander vloog bij de herstart bijna van de baan, werd door Charles Leclerc gepasseerd en ook George Russell ging het gevecht aan. Verstappen en Leclerc raakten elkaar al op het rechte stuk en daarna was er ook contact met Russell. De Nederlander ging even van de baan en kwam voor de Brit weer op het asfalt op.

De wereldkampioen was woedend, want hij vond dat Leclerc zijn derde plek terug moest geven door het contact. Toen Red Bull hem opdroeg om juist Russell voorbij te laten, ontstond er kortsluiting bij de Nederlander. Hij deed alsof hij de Brit voorbij liet, maar reed toen plotseling in de zijkant van de Mercedes-coureur. Dat leverde hem nog een tijdstraf op waardoor hij als tiende eindigde.

Max Verstappen spreekt zich uit over prutsende teamgenoot Yuki Tsunoda: 'Dat is de realiteit' Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen neemt het op voor zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda, die als laatste eindigde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. "Yuki is geen prutser", verklaarde Verstappen tegenover de media.

Piastri kwam uiteindelijk als eerste over de streep en liep daardoor in de WK-stand uit op Norris, die als tweede eindigde. Leclerc pakte voor Russell de laatste podiumplek. Nico Hülkenberg zorgde voor een gigantische stunt door voor Lewis Hamilton naar de vijfde plek te rijden.