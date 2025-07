Er is niemand die makkelijker geld krijgt dan Bobby Bonilla. Op 1 juli krijgt de oud-tophonkballer standaard een bedrag overgemaakt van zijn oude club New York Mets. En dat terwijl hij al 24 jaar gestopt is.

1 juli is in de Major League Baseball (MLB) dan ook omgedoopt tot Bobby Bonilla Day. "Mensen vergeten mijn verjaardag, maar niemand vergeet 1 juli. Elk jaar krijg ik meer en meer berichten en telefoontjes", vertelde de inmiddels 62-jarige voormalig derde honkman en buitenvelder er ooit over.

1 miljoen dollar per jaar

Sinds 2011 krijgt Bonilla jaarlijks 1 miljoen dollar gestort van de Mets, of om precies te zijn: $1.193.248,20. Voorlopig hoeft de oud-honkballer nog geen zorgen te maken, want het "beste sportcontract ooit" loopt nog tot 2035. In totaal zal hij ruim 29,8 miljoen dollar (omgerekend zo'n 25 miljoen euro) verdienen over 25 jaar.

Opkomend talent

Terug naar het begin van Bonilla's carrière. Hij gold als een groot talent en werd gedraft door Chicago White Sox in 1986. Maar Bonilla was ongelukkig en werd in een ruildeal naar Pittsburgh Pirates gestuurd, waar zijn grootse carrière gelanceerd werd. Bonilla werd vier jaar op rij vernoemd tot All Star, waarna hij in 1992 overstapte naar New York Mets.

Ook daar werd de hardhitter (287 homeruns in totaal) twee keer verkozen tot All Star. Maar Bonilla's niveau daalde en vanaf 1995 begon een reis door de MLB, waarbij hij drie clubs versleet in vier jaar tijd. In 1999 kwam hij weer terecht bij de Mets, maar daar waren ze hem na een jaar weer beu. Toch moest de club uit New York Bonilla uitkopen, aangezien hij nog een afkoopsom van 5,9 miljoen dollar had.

Vage constructie van controversiële belegger

Daar had belegger Bernie Madoff, bij wie de toenmalige eigenaar van de Mets aandelen had, een plannetje voor. Hij overtuigde de honkbalclub ervan om de betaling uit te stellen tot 2011 en uit te smeren over 25 jaar, tegen een rente van 8 procent. Madoff beloofde op zijn beurt gouden bergen aan de Mets. Het geld wat ze bespaarden, investeerden ze in het bedrijf van Madoff tegen een enorme rente.

Happy Bobby Bonilla Day: Bonilla is set to collect another $1.193 million from the NY Mets today, as he will each July 1st through the year 2035. pic.twitter.com/cYePtC47qe — Adam Schefter (@AdamSchefter) July 1, 2025

Alleen van dat alles bleek niets waar toen Madoff in 2008 tegen de lamp liep. Hij bleek op frauduleuze manier tientallen miljarden binnen te hebben gesleept, waarna zijn zoons de autoriteiten inlichtten. Hij werd het jaar erop veroordeeld tot 150 jaar cel, alleen de regeling met Bonilla bleef staan. Daarom krijgt hij nog altijd doorbetaald van de Mets, wiens nieuwe eigenaar Bobby Bonilla Day heeft omarmd. Jaarlijks wordt de oud-speler uitgenodigd en krijgt hij een cheque overhandigd.

Ander zakcentje

Overigens zijn de Mets niet de enige ploeg die Bonilla geld zijn verschuldigd. Baltimore Orioles betaalt hem al sinds 2004 liefst 500.000 dollar. Die regeling loopt nog tot 2028.