Eurovisie Songfestival-deelnemer Joost Klein juicht voor een Friese club en heeft een zwak voor Feyenoord-icoon

Joost Klein treedt donderdag namens Nederland met zijn nummer 'Europapa' op tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dan zul je vast denken: 'Wat heeft dit met sport te maken?' Nou, meer dan je op voorhand denkt. Klein heeft namelijk een zwak voor een voetbalclub en is groot bewonderaar van een Feyenoord-icoon.

Het is de week van halve finales in de Champions League, Europa League en Conference League. Dus kon het songfestival niet achterblijven. Klein vertegenwoordigt Nederland daar deze week en is volgens de bookmakers ook een van de kanshebbers voor de winst. Hij is geboren in Leeuwarden en steekt de liefde voor zijn stad en de Friese provincie niet onder stoelen of banken.

Johan Derksen kraakt songfestivalnummer Nederland af: 'Je schaamt je dood' Johan Derksen is niet blij met het songfestivalnummer van Joost Klein. "Ik hou van goede wijn en dit is prikkellimonade", vertelde de analist bij Vandaag Inside.

Joost Klein juicht voor Cambuur

Het laat zich dus makkelijk raden voor welke club Klein juicht. Hij komt uit Leeuwarden en is supporter van Cambuur. Toen hij afgelopen jaar meedeed aan een sessie van 101Barz verscheen hij ook al in een shirt van die voetbalclub.

De Friese club is bezig met een nieuw stadion en toen Klein bij RTL of het Songfestival weer naar Nederland komt volgend jaar, gaf hij een gevat antwoord: "Ja, maar dan wel in Friesland. Volgens mij is het Cambuurstadion bijna af."

Zwak voor Dirk Kuijt

Toch heeft Klein ook een zwak voor Feyenoord. De afstand tussen Leeuwarden en Rotterdam is meer dan 200 kilometer, maar het is Dirk Kuijt die Klein en Feyenoord met elkaar heeft weten te verbinden. Klein maakte in een aantal nummers een verwijzing naar Kuijt.

Zo bevatte het nummer Scandinavian Boy de tekst 'Ik voel me Dirk Kuijt. B*tch, ik ben geen elftal." Ook in zijn nummer Liverpool kon de naam van de oud-voetballer niet ontbreken: "Ik ben de living proof, Dirk Kuijt bij Liverpool."

In een interview uit 2018 met Metro kwam de naam van de oud-international ook voorbij: "Ik heb altijd liefde gevoeld voor de underdog, zo ben ik zelf ook altijd geweest. Ik blijf liever een stabiele middenmotor, die hard werkt een waar je altijd van op aan kan. Een beetje zoals Dirk Kuijt."

Dirk Kuijt over komst Arne Slot naar Liverpool: 'Ik ben best opgewonden, eerlijk gezegd' Feyenoord-trainer Arne Slot onderhandelt met Liverpool over een overstap naar de Premier League. Engelse media kennen Slot nog niet zo goed en proberen de man uit Bergentheim vanuit alle hoeken te portretteren. Ook Dirk Kuijt komt aan het woord. Hij speelde voor zowel Feyenoord als Liverpool.

Gedicht over Kuijt

Klein is niet alleen zanger, maar bracht ook een dichtbundel uit onder de naam Albino. Hij noemde zelfs een gedicht naar de voetballer. Ook hier ging het weer over hard werken.



Je werkt zo hard

waarom werk je zo hard

wist je al dat je hard werkt

besef je dat wel

waarom doe je dat

Oud-tennisster als songwriter

Overigens zijn er meer linkjes te vinden tussen het Songfestival en de sportwereld. De Nederlandse oud-tennisster Elke Tiel schreef namelijk mee aan het nummer 'Liar' van zangeres Silia Kapsis. De 17-jarige zangeres zong het nummer dinsdagavond tijdens de halve finale en plaatste zich voor de finale.

Tiel was vroeger tennisster en stond in 2015 op de 888e plaats van de WTA-ranglijst. Veel wedstrijden op hoog niveau speelde ze echter niet. Via de muziekwereld is ze nu dus toch internationaal bekend geworden.