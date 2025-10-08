Oranje-icoon Arjen Robben was afgelopen week te zien op televisie, waar hij openhartig sprak over zijn nieuwe hobby padel. Ook sprak hij zich duidelijk uit over jeugdige sporters.. In de Sportnieuws.nl-podcast kunnen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zich goed vinden in zijn visie.

“Arjen Robben zat van de week bij JINEK aan tafel om over de Premier Padel Rotterdam te praten”, begint Hoog. “Hij vertelde over zijn liefde voor padel, zijn fanatisme tijdens het voetbal en nu ook weer bij padel. Hij heeft ook een marathon gerend. Die jongen zit nooit stil.”

“Hij kan ook niet stilzitten, dan wordt ‘ie chagrijnig. Tijdens zijn voetbalcarrière heeft hij best veel blessures gehad. Hij gaf ook aan dat dit voor zijn directe omgeving, vooral zijn vrouw, niet altijd even leuk was. Als je stopt als voetballer, moet je op zoek naar een nieuwe sport. Hij heeft zich, net als veel andere oud-topsporters, gestort op padel”, gaat Hoog verder.

'Gepamperde jeugd'

“Hij was heel openhartig. Ik vond het een heel mooi interview”, zegt Hoog. Van As is het hiermee eens: “Ik vond het ook opvallend dat hij training geeft bij FC Groningen onder 14. Hij zegt dat het nu een trend is dat jonge sporters zacht worden aangepakt.”

“Het is allemaal heel gemoedelijk en je mag vooral niet te hard zijn, want dan raken ze van streek en moeten ze janken. Opvoeden met de harde hand, zoals wij dat en hij dat hebben meegemaakt, bestaat bijna niet meer. Hij vindt dat de jeugd het soms te makkelijk heeft, dat er te veel gepamperd wordt. Daar ben ik het wel mee eens”, stelt Van As.

“Ik denk soms ook: kom op jongens", legt Van As uit. "Je moet ook een beetje hardheid creëren. Soms zit het tegen en dan is iemand boos op je. Dan wordt er even op een andere toon tegen je gepraat, maar ‘deal with it’. Daar leer je weer van en dan ga je gewoon door."

Nieuwe topsportcultuur creëren

Hoog voegt toe: “Hoe vermoeiend is het ook voor een speler om zich constant in te houden omdat anders de speler naast je gaat huilen of weet ik veel wat. In de hitte van de strijd. Wat wij deden had soms ook minder gemogen, maar het is lastig om je in te houden. Er zijn altijd een paar heel fanatieke spelers.”

“Je merkt het nu ook bij de jeugd die doorschuift naar de eerste teams. Het is anders. De oudere speelsters zijn van de hardere hand: niet zeuren. Dan heb je een nieuwe speelster die denkt: het moet ook leuk blijven”, merkt Hoog op.

Van As en Hoog blikken terug op hun eigen tijd. “Het was zo’n andere sfeer toen. Als je nu bij het Nederlands elftal komt is het totaal anders dan toen wij erbij kwamen. Er is niet per se een goed of fout. Het is wat het is. Je moet samen op zoek naar de juiste topsportcultuur, ook in de jeugd. Alleen maar goed dat Robben die trainingen geeft aan de jeugd. Super inspirerend”, besluit Hoog.

Beluister de podcast

Elke maandag praten tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As je bij over het sportweekend. Met deze week: Femke Kok die een baanrecord rijdt op de 1500 meter in Thialf, Demi Vollering die Europees kampioen op de weg wordt, en Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens kruipt. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: