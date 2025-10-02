Arjen Robben is balverliefd. De oud-topvoetballer dribbelde jarenlang succesvol naar binnen, om de bal vervolgens in de kruising te schieten. Dat deed Robben voor onder meer Oranje, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Tegenwoordig dartelt Robben nog steeds, maar dan over de padelbaan.

Ook in Rotterdam, waar deze week de absolute wereldtop aanwezig is. Bij de Premier Padel in Ahoy mocht Robben ook de baan op. Dat is te zien op het Instagramkanaal van de organisatie. "Het is erg goed om hier te zijn", vertelde een bezweette Robben nadat hij voor de camera verscheen. "Ik kijk er naar uit om de echte goede spelers te zien", verwees hij met een knipoog naar de profs.

Robben speelde namelijk een oefenpartijtje. Het echte geweld vindt plaats op Centre Court in Rotterdam Ahoy. Daar spelen bijvoorbeeld de nummers 1 van de wereld Arturo Coello en Agustin Tapia. Alle Nederlanders die via een wildcard het P1-toernooi bereikten, zijn inmiddels uitgeschakeld.

Robben ook op de ranglijst

Coello en Tapia staan met 18.400 punten ruim aan kop van de wereldranglijst. Ook Robben is terug te vinden op de mondiale padelladder, al zij het minimaal. Onlangs deed hij met zijn partner Werner Lootsma mee aan een FIP Bronze-toernooi. Daarin ging het duo kansloos onderuit tegen Thijs Roper en Sten Richters, de nummers één en drie van Nederland.

Ondanks de nederlaag kreeg Robben drie hele punten. Daarmee is hij de nummer 1732 van de wereld. "Ik heb genoten. Het was een nederlaag, maar zo voelde het niet", sprak hij voor de camera van deze site. "Ik was allang blij en vond het leuk dat ik mee mocht doen. Dat we in de kwalificatie een rondje hadden gewonnen en we in het hoofdschema kwamen. Ik zei daar ook al: je moet jezelf niet te serieus nemen. Ik vind 'profdebuut' dan ook wel heel veel van het goede."

Bekijk het interview hieronder: