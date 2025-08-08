Frank de Boer vertelt in Sportnieuws.nl Padelpraat openhartig over zijn leven zonder het trainerschap. Dat bevalt hem allerbest, hij padelt veel maar is ook nog altijd in de weer met voetbal. Hij speelt wedstrijden met de Barça Legends en heeft een rol bij de UEFA. "Dat alles vind ik gewoon heel erg leuk."

Als groot padel-liefhebber komt hij op mooie plekken in de wereld. Frank de Boer vertelt in gesprek met Fatima Moreira de Melo en John van Lottum over Spaanse padelbanen waar hij zo nu en dan een balletje slaat. Maar het is toch met de andere sport, voetbal, waarmee hij meer bijzondere plekken in de wereld aan doet.

De Boer is, net zoals zijn broer Ronald, onderdeel van de Barcelona-legends en vliegt daarmee heel de wereld rond. "Daar heb ik tot december nog tien wedstrijden mee te spelen. Dan speel je in Argentinië, Tokyo, Jakarta, Miami, New York, Monterrey, noem maar op." Dat vindt hij enorm leuk, net zoals andere werkzaamheden die hij verricht in de voetballerij.

Analist

Maar een klus als trainer, dat ziet De Boer niet meer zitten. "Mijn vrouw wil het ook niet meer. Ik zit er ook niet meer op te wachten. Al die stress en negativiteit die het oplevert. We hoeven het ook niet te doen, want ik doe genoeg andere leuke dingen. Ik ben analist bij Viaplay, ik ben Technical observer voor de UEFA", somt hij op.

"Dat betekent dat ik bij groepswedstrijden Champions League de man of the match moet aanwijzen, tegenwoordig ook per positie", legt hij uit. "Dan moet ik daarna een analyse van een wedstrijd maken. Dan pik ik beelden uit en analyseer ik die. Die analyses komen uiteindelijk op de site van UEFA te staan."

Barcelona Legends

Daarnaast blijft hij dus ook actief door middel van padel én de Legends. "Daar verdien ik ook nog eens mee. Ronaldinho krijgt bijvoorbeeld wel het meeste. Als hij die beweging met zijn handen doet, dan komen er direct 20.000 mensen op af." Fit is De Boer absoluut nog. Waar andere voetballers liever niet meer zoveel ballen aanraken, is hij niet te stoppen. "Ik speel vrijwel alle wedstrijden uit", lacht hij.

Dat komt ook door de goede zorgen van de organisatie. "“Alles is geregeld van business class tickets tot de beste hotels. Daarom kan het ook op deze manier, anders is het allemaal gedoe.”

'Stond ik ineens voor Van Marwijk'

Ook een andere rol binnen een club of staf ziet Frank de Boer niet meer zitten. "Ik weet niet of ik dat kan", is zijn eerlijke antwoord. "Eerder wel, maar toen begon ik net. Nu is dat wat anders." Al illustreert hij met een voorbeeld dat hij toen de rol op de achtergrond ook al wel moeilijk vond.

Hij vertelt een anekdote over zijn periode als assistent bij Bert van Marwijk op het WK 2010. "Ik weet nog dat ik bij het WK af en toe bijna voor Van Marwijk stond. Dan had ik in De Kuip eens dat ik jongens al liet warmlopen, omdat iemand geblesseerd was, zonder dat ik had overlegd. Dat was misschien iets te enthousiast."

