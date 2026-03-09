De familie Koeman geniet momenteel van een paar dagen in de sneeuw. Op social media verschijnen beelden van Bartina Koeman tijdens een familietrip naar het Oostenrijkse Ischgl. Daar lijkt de vrouw van bondscoach Ronald Koeman samen met haar familie te genieten van rustige dagen in de bergen, na een moeilijke periode rond haar gezondheid.

Bartina Koeman kampt al langere tijd met een chronische vorm van kanker. Recent werden ook uitzaaiingen in de buurt van haar lever ontdekt, waarna ze een aantal zware behandelingen moest ondergaan. Het lijkt inmiddels voorzichtig weer de goede kant op te gaan met haar gezondheid, waardoor het extra fijn is dat ze nu met haar familie kan genieten van een paar dagen in de sneeuw.

Wintersport met de familie

Dochter Debbie Koeman gaf via Instagram een inkijkje in de familievakantie. In haar stories deelde ze een foto waarop ze samen met haar moeder in de sneeuw staat. Terwijl Debbie op haar skischoenen op de piste staat, lijkt Bartina met stevige wandelschoenen vooral lekker door de sneeuw te wandelen terwijl de rest van de familie de ski’s onderbindt.

Ook Bartina zelf deelt meerdere momenten van de trip. Zo plaatst ze een foto van een keurig gedekte lunchtafel op de berg, met een prachtig uitzicht over de besneeuwde Alpen. De tafel staat klaar voor een lunch in de zon met de familie.

i Bartina Koeman (rechts) samen met dochter Debbie in Oostenrijkse sneeuw. ©Instagram

'Heerlijke dagen'

Daarnaast duiken er ook beelden op van andere familieleden. Zo is zoon Tim Koeman te zien terwijl hij lol maakt met de herkenbare dino van de plaatselijke skiischool in Ischgl. Ook de kleinkinderen van Bartina en Ronald Koeman lijken zich uitstekend te vermaken in de sneeuw, want zij ontvingen allebei een medaille na een skiwedstrijd met hun skischool. "Heerlijke dagen", schrijft Bartina bij een groepsfoto in het dal.

Opvallend genoeg lijken twee familieleden op de gedeelde beelden te ontbreken. Ronald Koeman zelf is nergens op de foto’s te zien tijdens de wintersporttrip. Ook zijn gelijknamige zoon Ronald Koeman junior lijkt er niet bij te zijn. De doelman kon simpelweg niet mee, omdat hij dit weekend nog in actie moest komen met Telstar. Met zijn ploeg boekte hij een overtuigende overwinning bij Fortuna Sittard: 1-4.

Hoopvolle update

Ondertussen gaf Ronald Koeman zelf zondag nog een hoopvolle update over de gezondheid van zijn vrouw. De bondscoach vertelde dat er een spannende periode was toen er twijfel bestond of de behandeling zou aanslaan. Uiteindelijk kwam er gelukkig positief nieuws.

"Toen kregen we gelukkig het goede nieuws dat de behandeling zou aanslaan", zei Koeman daarover in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Maar we kunnen helaas niet zeggen dat het altijd goed blijft gaan. Het ziet er op dit moment wel positief uit dat ik bij het WK ben."