Jade Anna van Vliet en haar bedrijf zijn op heterdaad betrapt met het plaatsen van een nepreview voor haar nieuwe product. De 21-jarige influencer en vriendin van voetballer Kenneth Taylor pleegt daarmee een strafbaar feit, maar volgens haar manager gaat het om een fout.

Het gaat om haar gloednieuwe product de 'eye patches'. Dit zijn hydraterende stickers voor onder je ogen die Van Vliet spoedig zal gaan verkopen. Juicekanaal RealityFBI zag echter iets opvallends op de site van het bedrijf van de influencer. Ene 'Jan' had al een vijfsterrenreview geplaatst over de eyepatches, maar het product was nog helemaal niet te koop. Daardoor werd al snel duidelijk dat het hier om een nepreview ging.

'Ik merk gelijk zichtbaar resultaat, minder donkere kringen en zachte huid onder mijn ogen. Ik raad het iedereen aan', was de review van Jan. Het bericht werd na twee dagen van de website afgehaald, maar toen was het kwaad al geschied. Veel mensen hadden de review al gezien en Van Vliet pleegt daarmee een strafbaar feit. Het gebruik maken van nepreviews is verboden en kan leiden tot boetes van maximaal twee miljoen euro of vier procent van de jaaromzet van het bedrijf.

Via het Algemeen Dagblad heeft de manager van Van Vliet aangegeven dat de review onderdeel was van een test van het bedrijf. Uiteraard geeft de manager ook toe dat dit 'natuurlijk niet kan', maar geeft ook aan dat het om een foutje ging. "Het is een jong bedrijf en ze zijn lerende", geeft de manager van de 21-jarige influencer ten slotte nog aan over het bedrijf bi yù.

Aan het krijgen van positieve reviews zitten sinds de laatste jaren strenge regels vast. Zo mogen bedrijven geen valse beoordelingen door zichzelf of door anderen laten plaatsen. Daarnaast mag je geen positieve beloningen beloven bij het plaatsen van een review en moeten bedrijven het vermelden als mensen een vergoeding krijgen voor hun review.

Kenneth Taylor

Ondertussen blijft Kenneth Taylor, de vriend van Jade Anna, stoïcijns doorgaan met indruk maken bij Lazio. De 23-jarige middenvelder, die afgelopen winter voor miljoenen overkwam van Ajax, speelde sinds zijn komst alles en heeft een vaste rol op het middenveld van de Romeinen.