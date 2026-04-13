Jade Anna van Vliet, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor, staat erom bekend alles over haar leven op sociale media te plaatsen. Van video's over pilates tot berichten met klaagzang over de heimwee die ze voelt sinds haar vriend afgelopen winter de overstap naar Lazio Roma maakte. Ook zondag liet ze weer van zich horen. Ditmaal met meerdere wijze levenslessen.

Zondagmiddag plaatste Jade Anna op Instagram een story waarin volgers haar allerlei vragen konden stellen. "Wat is een levensles die je iedereen zou willen meegeven", luidde een van de vragen.

Zeven wijsheden

En op die vraag had de vriendin van Taylor meteen een antwoord klaar. Sterker nog: ze kwam niet met één, maar met maar liefst zeven wijze levenslessen. "Je rust beschermen is niet egoïstisch", zo luidt het eerste advies. En zijn je prestaties matig? Geen probleem! Volgens Jade Anna is het namelijk "oké om zo vaak opnieuw te beginnen als nodig is."

De vierde levensles die ze wil meegeven, is dat je er gewoon voor moet gaan. "Je zal je nooit helemaal klaar voelen voor iets. Doe het gewoon."

Bovendien moet je jezelf omgeven met de juiste mensen. "Je bent niet 'too much', je hebt gewoon de verkeerde mensen om je heen", aldus Van Vliet met haar vijfde wijsheid.

Jezelf op plek één zetten

Uit de adviezen van Jade Anna blijkt wel dat je jezelf op één moet zetten, want zo 'hoef je ook niet de behoefte te voelen om alles te op te lossen voor alles of iedereen'.

En last but not least: "Je hebt het niet in de hand wat er gebeurd, maar je kan wel zelf beheersen hoe je erop reageert", aldus Jade Anna met haar zevende en laatste les.

Orakel

De populaire influencer, die op Instagram ruim 1 miljoen volgers op de teller heeft staan, laat het met deze sterke oneliners blijken alsof ze een heus orakel is. Of haar volgers er daadwerkelijk hun leven door omgooien, is nog maar de vraag, maar aan zelfvertrouwen en overtuiging ontbreekt het Jade Anna in elk geval niet.