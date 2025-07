Voor Carson Branstine wordt Wimbledon een toernooi om nooit meer te vergeten. De Canadese tennisster knokte zich door de kwalificaties en mocht tegen nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka zichzelf en haar kunsten laten zien. Het 24-jarige fotomodel was kansloos op de baan, maar beleefde alsnog een hoogtepunt.

Carson Branstine, de Canadese tennishoop, trof het niet met de loting op Wimbledon en verloor in de eerste ronde in twee sets van Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. De Belarussische had slechts 74 minuten nodig om de nummer 194 van de wereld te kloppen. Ondanks de kansloze nederlaag zwijmelt ze weg omdat ze haar idool Novak Djokovic mocht onmoeten.

'De GOAT en mijn idool'

"Ik had de eer om de GOAT (Greatest Of All Time, red.) en mijn idool Novak Djokovic te ontmoeten na mijn wedstrijd", deelde Branstine op X. "Ik wil benadrukken hoe aardig hij was en hoe hij me bedankte dat ik hem noemde in mijn interview na de kwalificaties. Ik denk dat ik in een vorig leven van de Balkan kwam, want ik word altijd vrienden met dat volk. Ajde!", sloot ze af met een Servische groet. Ze heeft sowieso een speciale band met Servië, het land waar Djokovic vandaan komt.

Had the honor to meet the goat & my idol @DjokerNole after my match, I want to acknowledge how kind he is & how he thanked me for shouting him out in my interview after qualifying. I think I was Balkan in another life because I always end up friends with yall 😅 ajde!! — Carson Branstine (@carsonbranstine) July 2, 2025

Succes midden in Servië

Midden in Servië, in Vrnjacka Banja om precies te zijn, boekte de Canadese een opmerkelijk succes. Carson Branstine, die bekendstaat als een van de mooiste tennissters ter wereld, bouwt naast haar sportcarrière ook een modellencarrière op. Ze heeft contracten met twee modellenbureaus en financiert hiermee haar reizen, trainingen en toernooien.

Branstine is geboren in Californië, maar komt uit voor Canada, waar een deel van haar familie vandaan komt (Toronto). In de junioren won ze al Grand Slam-titels: ze triomfeerde op de Australian Open en Roland Garros in het dubbelspel, samen met huidige ster Bianca Andreescu.

In de jaren daarna gingen hun wegen uiteen. Andreescu bereikte de wereldtop, terwijl Branstine minder geluk had en zich via kleinere toernooien moest zien te kwalificeren. Jarenlang speelde ze op kleinere toernooien over de hele wereld. Een van haar belangrijkste titels behaalde ze in Vrnjacka Banja, waar ze in augustus 2024 de Servische Lola Radivojevic versloeg.

