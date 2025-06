Het debuterende fotomodel Carston Branstine heeft de eerste ronde van Wimbledon niet overleefd. De Canadese tennisster trof met nummer één van de wereld Aryna Sabalenka logischerwijs een lastige tegenstandster. Tijdens de wedstrijd had ze een typisch modellenprobleempje.

De Canadese Branstine plaatste zich als 194ste van de wereld voor Wimbledon. Dat deed ze door in het kwalificatietoernooi knap te winnen van onder anderen Lois Boisson, die als ongeplaatste speelster de halve finales van Roland Garros bereikte. Om vervolgens te loten tegen de nummer één van de wereld was pure pech.

Model

Toch zorgde het er wel voor dat Branstine goed in the picture stond, want de wedstrijd werd gespeeld op het center court van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Gelukkig heeft Branstine genoeg ervaring met pictures, want ze is namelijk model. Met haar modellenwerk weet ze een groot gedeelte van haar tennisreizen te bekostigen.

Sabalenka was zoals verwacht de sterkste in de partij. Na de eerste set - die de Belarussische met 6-1 won - leek het een afslachting te worden. Maar de 24-jarige Branstine vocht zich terug en won in de tweede set in ieder geval meer games. Sabalenka won uiteindelijk met 6-1 7-5. De eerste stap richting mogelijk haar eerste Wimbledon-titel.

Scrunchie

De Canadese liep voor de wedstrijd nog wel tegen een probleem aan. Ze stoeide met haar lange paardenstaart, die volgens haar in de weg zat tijdens het tennissen. "Ik kan niet spelen zonder een knotje", zegt ze bezorgd tegen de umpire, die wacht totdat ze de baan oploopt. Om haar haar in een knot te houden, heeft ze een scrunchie nodig. "Heb je de andere? Mag ik ze? Kun je vragen of ze alle scrunchies hebben? Ik heb ze meteen nodig."

Sabalenka speelt in de tweede ronde van Wimbledon tegen de winnares van het duel tussen Lulu Sun en Marie Bouzková. Sun speelde eerder deze maand op de Libéma Open in Rosmalen.

