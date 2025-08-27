Wie in Italië aan voetbal denkt, denkt al snel aan Diletta Leotta. Van Milaan tot Napels: de afgelopen jaren stond ze langs de lijn bij de grootste wedstrijden. Toch blijft ze niet op vertrouwd terrein. De 34-jarige presentatrice kiest voor een frisse start en laat weten dat ze niet kan wachten om eraan te beginnen.

Al acht jaar is Leotta verbonden aan DAZN Italia, waar ze iedere week vanaf de zijlijn verslag deed van Serie A-wedstrijden. Daar komt verandering in: voortaan presenteert ze de Fuoriclasse Serie A Show vanuit de studio. "Ik ben superenthousiast, heel blij", zegt ze over haar nieuwe rol.

In een interview met Sportweek vertelt Leotta dat ze zichzelf als onderdeel ziet van een bredere beweging in de sportmedia. "Ik voel me onderdeel van een verschuiving in de perceptie van vrouwen als presentatoren en journalisten, die eindelijk wortel schiet. Bij DAZN waarderen ze talent en vaardigheden, los van of je een man of vrouw bent", klinkt ze vol lof.

'Als container zonder inhoud kom je niet ver'

Dat haar uiterlijk aandacht trekt, weet ze, maar ze benadrukt dat dit nooit genoeg is. "Imago is deel van ons werk, zeker op televisie. Maar als container zonder inhoud kom je niet ver", is de Italiaanse duidelijk. "Ik leer nog elke dag, bereid me goed voor en probeer bij te blijven: dat is het allerbelangrijkste."

Toch vindt Leotta uitstraling óók belangrijk. "Ik draag graag een mooie jurk. Goed verzorgd en prettig om naar te kijken zijn, is voor mij een kwestie van respect voor de kijker. Dat geldt eigenlijk in elke werkomgeving", komt ze met goed nieuws voor de Serie A-kijkers.

Gelukkig gezinsleven met Karius en dochter Aria

Ook privé beleeft Leotta mooie momenten. Sinds 2022 vormt ze een koppel met Schalke-doelman Loris Karius. Twee jaar later trouwden de twee en samen kregen ze dochter Aria. Het jonge gezin ziet elkaar niet altijd even vaak, maar volgens Leotta maakt Karius dat ruimschoots goed wanneer hij thuis is: "Als hij bij ons is, geeft hij 200 procent van zijn tijd aan zijn dochter."

Zelf neemt ze Aria geregeld mee naar het stadion. Het meisje geniet zichtbaar van alles wat met voetbal te maken heeft. "Zodra ze een bal ziet, gaat ze helemaal los", vertelt Leotta. "Ze kan al verrassend goed trappen met rechts. Misschien zit het wel in de genen. Wie weet wordt ze later voetbalster, of misschien wel presentatrice zoals haar moeder", lacht ze.

