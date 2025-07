Diletta Leotta, de vrouw van keeper Loris Karius, is een opvallende verschijning. Daar zorgt de Italiaanse presentatrice mede voor met haar gewaagde kledingkeuzes. Haar 9 miljoen volgers op Instagram genieten ervan.

Op Instagram heeft de 33-jarige Siciliaanse een paar foto's gezet waarmee ze de maand juli (tot nu toe) poogt samen te vatten. Op enkele foto's draagt ze een zwarte jurk die deels uit een ragfijn gaas bestaat, waardoor je er zo doorheen kijkt.

Op andere foto's is ze te zien in het gezelschap van vrienden, in het zwembad en met haar dochter Aria, die geniet van de zeepbubbels om haarheen.

'Goede genade'

Een deel van haar volgers reageert vol enthousiasme op de 'dump'. "De prachtigste!", roept iemand uit. Anderen zeggen dingen als 'Fantastisch', 'De meest sexy vrouw ooit' en 'Goede genade!' Die stortvloed aan complimenten leidt ook weer tot amusement. "Ik vind de commentaren nog leuker dan de foto's", zegt iemand.

Eleonora Incardona

Een van haar collega's bij het streamingplatform DAZN, dat de WK voor clubs uitzendt, is Eleonora Incardona. De presentatrice kwam in het nieuws na een klein relletje met een collega. Valentina Maceri, een presentatrice die het WK verslaat voor de Zwitserse televisie, zei in in een interview dat ze vindt dat de oufits Incardona 'vulgair' zijn. Daarmee doelde ze op een kleine zwarte jurk die haar collega droeg in een stadion.

"Presentatrices zouden zich zeker sexy mogen kleden, maar altijd stijlvol en met klasse", zei Maceri. "Daar scheelt het in Italië soms aan. Het principe 'sex sells' geldt hier nog steeds. Als je op een gelijk niveau met spelers en trainers wilt praten, dan is dat niet evident. Incardona presenteert bij DAZN Bet en ze houdt zich dus bezig met weddenschappen. Ze kleedt zich daar heel sexy voor, soms wat vulgair", oordeelde Maceri over haar collega.

Leotta lijkt te oordelen naar haar nieuwe foto's weinig aan te trekken van de kritiek op haar DAZN-collega.

WK voor clubs

De finale van het WK voor clubs gaat tussen Paris Saint-Germain en Chelsea. Ondanks dat het toernooi flink is uitgebreid en er uit alle windstreken clubs welkom waren, staan er dus 'gewoon' twee Europese topclubs in de eindstrijd. PSG won dit seizoen al de Champions League.