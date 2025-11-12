Ex-topschaatsster Marianne Timmer heeft het aan de stok gekregen met een bekend Nederlands model, Sylvia Geersen. Na een 'persoonlijke aanval' bijt zij van zich af via Instagram. "Ik moet overleven."

Geersen, die bekend werd door haar deelname aan Hollands Next Top Model, en drievoudig olympisch kampioene Timmer deden beiden mee aan het programma Het Zwaard van Damocles. Daarin strijden BN'ers om een gigantisch geldbedrag van 500.000 euro.

Timmer moest het programma echter als eerste verlaten, nadat ze een opdracht niet wist te voltooien. Vervolgens liet de presentatrice van Sportnieuws.nl Dromen van Goud weten dat ze was geschrokken van de felheid van sommige deelnemers. Daarbij noemde ze ook de naam van het model. "Sylvia is wel heel heftig, die is heel fanatiek", zei ze tegen RTL Boulevard.

'Jij of ik'

Geersen beet vervolgens via Instagram van zich af. "Het zwaard van Damocles is of jij of ik. Ik zit in een oorlogsgebied. Ik moet overleven", reageert Sylvia fel. "Dat is het spel..."

Psychische druk

Ondanks haar vroege uitschakeling kijkt Timmer terug op een leuk avontuur, maar ze verklaarde dat de psychische druk wel gelijk hoog lag. "Ik vond het wel een ding dat er gelijk bondjes werden gevormd, ik houd niet zo van zieltjes winnen. De spanning onderling liep al gauw hoog op, want je zit op elkaars lip en bent constant bezig met wie je wel en niet kan vertrouwen."

Remy Bonjasky

Naast Timmer deed er met ex-topvechter Remy Bonjasky nog iemand uit de sportwereld mee. Aan het eind van iedere aflevering moet er iemand het veld ruimen. Deelnemers kunnen op twee manieren het spel verlaten. Of ze worden unamiem weggestemd door de groep of ze verliezen een executie-opdracht.