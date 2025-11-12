Bert Maalderink vertelde onlangs voor het eerst dat hij lijdt aan de ziekte MS. Het nieuws van de 62-jarige meesterinterviewer van Studio Sport kwam stevig aan in de sportwereld.

“Heftig”, zegt voormalig tophockeyster Ellen Hoog over het verhaal van Maalderink. De tweevoudig olympisch kampioene hockey maakt elke week een podcast voor Sportnieuws.nl. Normaal gesproken met Naomi van As, maar deze week met oud-ploeggenote Kim Lammers als speciale gast. “Ik schrok wel”, vertelt zij over haar reactie op het nieuws.

Open gesprekken

“Echt wel een icoon”, vindt Hoog over Maalderink. “Hij is kritisch. Ik vond met schaatsen, in de tijd met Sven Kramer, dan hadden zij altijd wel open gesprekken. Ik denk dat de schaatsers, zéker de schaatsers, wel open naar hem zijn altijd.” Hoog bekeek de wedstrijden van Kramer veelal vanaf de tribune, omdat het schaatsicoon de vriend is van haar beste vriendin Van As.

Lammers plaatst op haar beurt wel een kanttekening bij de werkwijze van Maalderink: “Ik denk ook dat hij het bloed onder je nagels uit haalt.” Hoog kan het wel waarderen: “Maar toch krijgt hij er alles uit.”

Wesley Sneijder

Lammers: “Hij zat van de week bij een talkshow en toen had Wesley Sneijder wat ingesproken voor hem. Hij noemde hem ‘de meest gevreesde verslaggever van de NOS’. Eigenlijk wilde niemand een vraag van hem krijgen. Maar dan ook wel heel lief. Bert zei ook dat Wesley een leuke voetballer was om te interviewen, omdat hij een verhaal had en durfde iets te zeggen."

"Ik had hem zelf denk ik niet zo fijn gevonden", is Lammers eerlijk. "Zo’n interviewer die het bloed onder je nagel vandaan haalt. Dat als je weer van Den Bosch had verloren dat hij dan voor de tweede wedstrijd zegt: ‘Heeft het nog wel zin om naar Den Bosch af te reizen?' Weet je wel, zulke dingen.”

Respect van de sporters

“Hij is wel een beetje een teaser", aldus Hoog. "Maar ik vind het ook wel weer mooi omdat ik denk dat als de camera uit gaat, hij wel weer heel erg gerespecteerd wordt. Wat hij kreeg er toch altijd best wel veel uit. Ik vind het altijd wel leuke, mooie interviews. Ik denk dat hij wel het respect heeft van die sporters, maar ondertussen was hij wel altijd kritisch.”

De twee zijn duidelijk in hun conclusie: “Het is heel verdrietig.” Maalderink vertelde overigens dat hij zijn werkzaamheden bij de NOS nog niet direct neer gaat leggen. Hij hoopt in ieder geval nog aan de slag te kunnen op de Winterspelen van volgend jaar in Italië.

i Bert Maalderink in gesprek met Irene Schouten. © Pro Shots

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week wordt Van As vervangen door voormalig ploeggenote Kim Lammers. De twee bespreken onder meer de bijzondere actie van de familie Wennemars, het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga en wat merkwaardige zaken tijdens de trainingskampen van de Oranje-hockeysters. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: