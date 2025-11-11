Het regende steunbetuigingen aan het adres van olympisch schaatskampioen Michel Mulder nadat hij afgelopen week deelde dat hij was geopereerd aan een goedaardige tumor in zijn hoofd. Deze heftige ingreep riep nare herinneringen op bij oud-topschaatsster Marianne Timmer, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dan denk je: goh, hoe is dat mogelijk?"

Het heftige nieuws sloeg voor velen in als een bom. Ook bij Timmer, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Gelukkig hebben ze het goed weg kunnen halen. Wel hebben ze iets geraakt, waardoor hij wat gehoor kwijt is."

Toen ze Mulder zag liggen in het ziekenhuisbed, moest de drievoudig olympisch kampioen gelijk terugdenken aan zijn gloriedagen in Sotsji samen met zijn broertje. Mulder pakte daar het goud op de 500 meter en broer Ronald werd derde. "Prachtige schaatser natuurlijk. Maar dan zie je ook hoe kwetsbaar het leven is. En dan vind ik het bijzonder hoe open hij dat deelt met ons."

'Dat is zo'n impact, dat wil je niet weten'

Mulder won tijdens de Olympische Spelen van 2014 niet alleen een gouden medaille op de 500 meter, maar pakte ook brons op de 1000 meter. Zijn topsportprestaties droegen er aan bij, dat het heftige nieuws over zijn operatie harder binnen kwam bij Timmer: "Dan denk je: goh, hoe is dat mogelijk? Hij deed altijd aan topsport. Zo'n ziekte is dan niet iets waarbij je denkt aan een olympisch kampioen."

De nare beelden van Mulder riepen bij Timmer vervelende herinneringen uit het verleden op. "Je schrikt dan ook, want we hebben natuurlijk Paulien van Deutekom meegemaakt. Zij is helaas overleden aan uitgezaaide longkanker."

De 51-jarige schaatsicoon beleefde een ander ernstig ziektegeval in de schaatswereld zelfs van nog dichterbij. "Ik heb het zelf meegemaakt met Thijsje Oenema. Ze kreeg melanoomkanker toen ze bij mij in het team zat. Dat heeft zo'n impact, dat wil je niet weten. Bij Thijsje zijn de medicijnen gelukkig goed aangeslagen."

Positieve update

Ook met Mulder lijkt het de goede kant op te gaan. Maandag deelde de 39-jarige broer van Ronald een positieve update op zijn Instagram. "Het herstel gaat naar omstandigheden goed. Iets te gek gedaan in het begin. Maar inmiddels de stijgende lijn weer te pakken. Op naar beter!'', zo schrijft Mulder.

