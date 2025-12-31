Presentatrice Hélène Hendriks is eigenlijk niet meer weg te denken bij de televisie. Ze is op dit moment het gezicht van het populaire programma De Oranjewinter en de Europese voetbalwedstrijden bij Ziggo Sport. Toch slaat ze het komende jaar een nieuwe weg in.

Dat onthult de 45-jarige in HNM De Podcast. Ze spreekt vlak voor de jaarwisseling met collega's Merel Ek en Noa Vahle over goede voornemens voor 2026. "Ik wil komend jaar een studie gaan doen en het liefst een studie ondernemen", aldus Hendriks.

"Ik vind het heel knap hoe mensen dat doen", vervolgt de presentatrice vol bewondering voor het vak. Ze zou zelf ook wel een nieuwe weg in willen slaan in haar carrière. "Ik zou op den duur wel een keer achter de schermen willen werken bij televisie, of het medialandschap, hoeft niet per se televisie te zijn."

Oude liefde

Ek heeft ook wel een idee voor een eigen bedrijf van Hendriks. Dat heeft alles te maken met een oude liefde van haar collega. "Iets met hockeyspullen, een eigen hockeylijn. HHH, Hélène Hendriks Hockey." Hendriks heeft jarenlang op hoog niveau gespeeld, onder andere voor Den Bosch, Rotterdam en Victoria. Toch ziet ze het voorstel van Ek niet helemaal zitten. "Merel, doe jij anders ook mee met die cursus ondernemen", zegt ze met een lach.

Inspiratie Dennis te Kloese

Ze deed ook inspiratie op van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. "Die vertelde dat hij ooit drie vrienden heeft verloren bij een busongeluk. Ook Alex Kroes, de technische man van Ajax die weggaat, zat in die bus", vertelt Hendriks. Het ging om een ongeval met de spelersbus van amateurvoetbalvereniging De Zuidvogels uit Huizen in 1997. "Vreselijk, wat een groot trauma hou je daar aan over."

"Dat heeft hem inderdaad wel heel erg gevormd als zakenman en ondernemer", zegt Vahle. "Ja, wij vergeten dat weleens", vervolgt Hendriks. "We geven heel snel af op dat soort types als het niet goed gaat bij Feyenoord of bij Ajax." Toch heeft de presentatrice grote bewondering. "Te Kloese is een grote ondernemer. durf ik wel te zeggen." "En Hélène Hendriks is dus een groot ondernemer in wording in 2026", besluit Vahle.