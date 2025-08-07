Voetbalclub FC Den Bosch slaat de handen ineen met een van de grootste Nederlandse artiesten. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie wordt gesponsord door een zanger wiens debuutalbum vijftien weken op één stond in de album charts op Spotify.

Het gaat om de populaire singer-songwriter Freddie Viguurs, beter bekend als FLEMMING. De 29-jarige artiest is een geboren Bosschenaar en heeft dus warme banden met de club. "Met trots en dankbaarheid mag ik aankondigen dit seizoen officieel shirtsponsor te mogen zijn van FC Den Bosch! Wat ooit begon als jongetje op de tribune, is uitgegroeid tot een plek op de mouw van onze prachtige Bossche club", schrijft hij op Instagram.

Droom die uitkomt

Op de linkermouw van het blauwe shirt van FC Den Bosch prijkt het logo van FLEMMING. "Als de eerste soloartiest ooit in Nederland (volgens ChatGPT) die een profvoetbalclub een heel seizoen lang sponsort, is het een eer om als geboren en getogen Bosschenaar iets terug te mogen doen voor de stad en de club die zo diep in m'n hart zitten."

Het regent complimenten in de comments, van onder anderen Rolf Sanchez, Snelle, Ronnie Flex en darter Gian van Veen. Voetballer Patrick van Aanholt schrijft 'Ik wil hem ook' gevolgd door drie emoticons met hartjesogen. Volkszanger Jan Smit grapt: 'Pas maar op! Voor je het weet ben je voorzitter…' Hij kan het weten, dat was hij tussen juli 2022 en november 2023. Dat liep niet goed af voor Smit.

Den Bosch vastgeroest in Eerste Divisie

Met het logo van de populaire zanger hoopt Den Bosch voor het eerst in lange tijd weer naar het hoogste niveau te promoveren. De laatste keer dat de Bosschenaren in de Eredivisie uitkwamen, was in het seizoen 2004/05 met namen als Koen van de Laak, Berry Powel en Peter Uneken. Afgelopen seizoen verloren ze in de halve finales van de play-offs om promotie van latere promovendus Telstar.

FLEMMING treedt in voetsporen Snelle

Helemaal nieuw is sponsoring van een artiest niet. In mei 2022 stond de naam Snelle tijdens een wedstrijd tegen Vitesse al eens tijdelijk op het shirt van Go Ahead Eagles, zijn favoriete club. Die sponsordeal was een eenmalige actie voor het goede doel. De artiest vroeg aandacht voor de ziekte van Batten, een progressieve stofwisselingsziekte.