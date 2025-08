Als het aan Supporterscollectief Nederland ligt, lopen thuis- en uitfans binnenkort door elkaar heen voorafgaand aan wedstrijden. In Duitsland is dat bijvoorbeeld heel normaal, maar in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niet. Ze hopen hiermee het aantal incidenten terug te brengen en het gevoel van veiligheid te verhogen.

"Genoeg is genoeg", stelt het Supporterscollectief in een persbericht, twee dagen voor de start van het nieuwe seizoen. Volgens de organisatie heeft het scheiden van thuis- en uitfans rond stadions geleid tot polarisatie.

"In veel andere landen is menging al normaal en ook in Nederland komen supporters van verschillende clubs elkaar zonder problemen tegen op bijvoorbeeld stations. Door bewust te kiezen voor menging van supporters buiten het stadion zal er sprake zijn van acceptatie in plaats van haat."

Gemeenten gebruiken het als 'ultiem middel'

Bij vijftien duels in de Eredivisie en twaalf in de Keuken Kampioen Divisie bleven afgelopen seizoen de uitvakken leeg volgens het Supporterscollectief. "Soms is dit een straf die is opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, maar steeds vaker zijn het gemeenten die als straf of zelfs preventief naar dit ultieme middel grijpen."

Ook bij het eerste Eredivisieduel tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles van vrijdag zijn geen uitsupporters door een eerder incident met vuurwerk.

Stappenplan

Het Supporterscollectief heeft een stappenplan gemaakt, omdat "verandering tijd kost". De eerste stap zou zijn om komend seizoen één duel te organiseren waarbij de supporters mengen. In 2035 zou het einddoel moeten worden bereikt van vrij vervoer en uitsupporters bij iedere wedstrijd.

We werken prettig samen met Supporterscollectief Nederland en we kunnen ons helemaal vinden in de stip aan de horizon die zij schetsen: uiteenlopende supporters die gezamenlijk van het voetbal genieten", reageert de KNVB. "Voor de weg daarnaartoe moet goed gekeken worden naar de verantwoordelijkheden, risico's en timing om mogelijke stappen te kunnen zetten." Een woordvoerder wilde niet zeggen hoe haalbaar de stappen uit het plan van de belangenvereniging zijn.

