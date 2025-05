Ooggetuige van knokpartij na Telstar - Den Bosch reageert onthutst: 'Één ding begrijp ik niet'

Na de 2-1 overwinning van Telstar op FC Den Bosch in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie liep het volledig uit de hand. Wat begon als een veldbestorming van blije Telstar-supporters eindigde in een gewelddadige confrontatie met meegereisde Bossche fans. Den Bosch-aanvoerder Danny Verbeek reageert aangeslagen. "Ik ben er doodziek van."

Verbeek blikt met een verschrikkelijk gevoel terug op wat een voetbalfeest had moeten zijn. "Vooral omdat er zoveel mensen binnen FC Den Bosch zó keihard werken om iets moois neer te zetten. En de afgelopen weken was het echt fantastisch. De sfeer, het sportieve, alles was eigenlijk top. Nu is het helemaal klote natuurlijk" zegt hij zichtbaar teleurgesteld tegen Sportnieuws.nl.

Voorkomen leek mogelijk

De aanvoerder van Den Bosch had in eerste instantie het gevoel dat het 'normaal' afgesloten zou worden. "De omroeper zei dat hun fans achter de boarding moesten blijven. Daar was ik blij mee", vervolgt Verbeek. Maar niet veel later zag hij de situatie uit de hand lopen. "Op een gegeven moment zag ik een groep van hun naar onze fans toe gaan. Toen wist ik wel: dit is foute boel."

Hij probeerde nog in te grijpen. "Ik rende ernaartoe, want ik probeerde onze fans tegen te houden, alleen het kwaad was al geschied. De emoties waren hoog, dan valt er niets meer te redden. Dan komen provocaties van beide kanten en dan gebeurt er wat er is gebeurd. Verschrikkelijk."

Veldbestorming als bron van conflict

Verbeek keurt het gedrag van de eigen supporters af, maar plaatst ook kanttekeningen bij de veiligheid van het 711 Stadion in Velsen-Zuid. "Telstar heeft uiteindelijk gewonnen. Ze verdienen het feestje. Vier lekker het feestje met elkaar bij de tribunes. Dan was er ook denk ik niets aan de hand geweest. Dan waren wij naar onze supporters gegaan en dan was het klaar. Alleen, dat mocht niet zo zijn."

De ervaren leider is niet te spreken over de gemakzucht waarmee supporters het veld op kwamen. "Ik kan niks goedpraten natuurlijk. Ik ben er ook echt doodziek van. Alleen, ja... Eén ding daarover: je bent zó simpel op het veld. Ik snap er helemaal niks van. Ik weet niet of dat heel normaal is hier. Ik keur het echt heel erg af. Het is helemaal klote voor ons, voor Telstar, voor iedereen. Alleen dat ging wel heel erg makkelijk."

Politieoptreden onder vuur

Ook het optreden van de politie roept vragen op bij Verbeek. "Uiteindelijk zag ik de politie wel komen, maar het leek of ze dachten: laat maar doen en we zien het dadelijk wel. Maar goed, dat is niet mijn pakkie an. Ik ben er doodziek van. Dit had nooit mogen gebeuren. Het is verschrikkelijk voor iedereen die erbij betrokken is. Een zwarte dag voor het voetbal", sluit Verbeek af.