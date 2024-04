Wim Jonk blikt terug op rotzooi bij FC Volendam: 'Mijn vrouw wordt bij de slager uitgescholden'

Wim Jonk en FC Volendam lagen de voorbije maanden met elkaar in de clinch. Jonk was solidair aan algemeen directeur Jan Smit, die door de raad van commissarissen buiten werd geschopt wegens 'financieel wanbeleid'. Volendam eiste geld van Team Jonk, maar de rechter bepaalde juist dat de club ze door moest betalen. Er kwam na enkele rechtszaken uiteindelijk een schikking. Maandagavond blikte Jonk terug op de soap, die een flink litteken achterliet op het dorp.

"Er is een akkoord en dat ligt nu bij de advocaten. Dat moet op papier komen. Allemaal onnodig in mijn optiek, we hadden veel eerder tot een oplossing kunnen komen", beaamde Jonk bij Rondo. "Maar dat wilden ze (FC Volendam, red.) niet. We zijn voor de rechter gedaagd, dat is voor niemand goed. Alleen voor de advocaat. Dat kost tonnen en is gewoon doodzonde dat het op die manier gegaan is."

Uiteindelijk is er middels een schikking een compromis gevonden. "Wij hebben eerdere gesprekken gevoerd en toen zijn we er niet uitgekomen. Toen zijn we naar de rechter moeten gaan dóór Volendam", blikte Jonk terug. "Die heeft daar uitspraak gedaan en ons in bijna alles gelijk gegeven. Toen zijn er toch weer gesprekken gekomen en kwam die schikking."

FC Volendam en Wim Jonk bereiken mondeling akkoord: 'Dorpssoap lijkt ten einde' De rust in Volendam lijkt te zijn wedergekeerd nadat het nieuws naar buiten kwam dat de plaatselijke FC en Wim Jonk de strijdbijl hebben begraven. Het clubicoon en zijn team zien af van opnieuw een stap naar de rechter, vrijwel gegarandeerd succesvol, waardoor FC Volendam een fiks bedrag bespaart. De club ziet op zijn beurt af van een hoger beroep, waardoor er een einde komt aan de lange serie van rechtszaken tussen beide partijen.

Onnodig

"Er zit natuurlijk een sportief verhaal achter", aldus Jonk, die vijf jaar geleden werd gevraagd door zanger Jan Smit. De doelstelling om binnen drie jaar in de Eredivisie te spelen werd ruimschoots gehaald. "En we hebben ons ook nog gehandhaaft. De omzet is verdrievoudigd, er is voor 12 miljoen euro aan transfergeld binnen gehaald. Dat is ongelofelijk", sprak de oud-international.

Hoe kan het dan zo zijn misgegaan? Team Jonk wilde vernieuwen binnen de club, maar volgens Jonk waren er 'oude krachten' die dat niet wilden. "Die willen terug naar het oude. Dat is ontzettend jammer." Volgens Jonk heeft dat te maken met een stoeltjesdans. "Graag op die stoeltjes willen zitten. En dan gaat het maar over één ding: macht", verzekerde hij.

Soap

De soap had ook zijn weerslag op de familie van Jonk. "De gekste dingen gaan over tafel. Dat schaadt natuurlijk gewoon mensen. Mijn vrouw werd bij de slager uitgescholden door een of andere malloot. Triest en treurig dat het zo die kant op moest gaan", was Jonk van mening.

Een terugkeer bij Volendam in welke rol dan ook zit er dan ook niet in. Jonk zei resoluut 'nee' toen tafelheer Wytse van der Goot dat vroeg. "Heb daar geen enkel gevoel bij. Er is zo veel gebeurd."