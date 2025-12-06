We kennen René van der Gijp en Wilfred Genee van het lang niet altijd even serieuze programma Vandaag Inside. Op zaterdag sloeg het duo echter wél een ernstige toon aan. Samen met veel andere bekende Nederlandse mannen trokken ze aan de bel in een groot artikel over een ernstig probleem.

Dit kalenderjaar leek het probleem femicide en het onveilige gevoel dat vrouwen in Nederland hebben ernstiger dan ooit. Zeker na de moord op Lisa (17) en het daaropvolgende initiatief 'Wij eisen de nacht op' kwam er meer aandacht voor dan ooit tevoren. Daar deed het Algemeen Dagblad nog een broodnodig schepje bovenop, door een groot artikel te plaatsen met daarbij ook een rol voor het Vandaag Inside-tweetal.

Zorgen bij Wilfred Genee

De krant wilde van verschillende bekende mannelijke Nederlanders weten hoe zij tegen het probleem aankijken. Genee maakt zich zorgen, zeker als hij de anekdotes van zijn eigen dochter meekrijgt. "Ik schrik als ik hoor wat meiden van 16, de leeftijd van mijn dochter, normaal vinden, hoe vrijpostig jongens zijn en hoe handtastelijk ze zijn", stelt de presentator. "Ze (jonge jongens, red.) lijken hun identiteit kwijt te zijn. Wij waren vroeger veel terughoudender."

Ook Van der Gijp ziet de ernst van de situatie in, al is hij niet anders gaan denken over geweld ten opzichte van vrouwen. "In mijn hoofd kan ik er niet bij: hoe bestaat het dat het nog zoveel voorkomt? Dat geeft alle aanleiding om nog bewuster te zijn."

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Ook PSV-directeur doet mee

Genee en Van der Gijp waren niet de enige deelnemers. In totaal reageerden meer dan vijftig mannen. Ook Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV. "Een van de dingen die we de afgelopen periode wilde bereiken, is dat vrouwen na het verlaten van de werkplek in de avonduren veilig over straat kunnen en bijvoorbeeld niet alleen naar de auto hoeven te lopen."

Lars Boom, die in 2014 een Tour de France-etappe won, is in het dagelijks leven 'alert om een vrouw te hulp te schieten als dat moet.' Hij doet zelf aan de zelfverdedigingsmethode jiu jitsu en probeert dat ook mee te geven aan zijn dochters. "Ik hoop dat het niet nodig is, maar ik wil dat ze het kunnen. Ik spar met ze en ze worden steeds sterker."

Andere bekenden reageren ook

Naast dit sportieve viertal deden tig andere BN'ers mee. Zo reageerden politici als Henri Bontenbal, Geert Wilders en Rob Jetten en televisiemakers als Rutger Castricum en Kees van der Spek. Zelfs Koning Willem-Alexander nam deel. "Het is verschrikkelijk dat vrouwen niet veilig over straat kunnen. Ook wij maken ons zorgen en bespreken met onze dochters dat ze op moeten letten."