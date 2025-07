De vriendin van de Nederlandse voetballer Wesley Hoedt is in remissie. Aan het einde van een concert liet zangeres Emma Heesters weten dat ze kankervrij is.

"Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij in de afgelopen periode een hart onder de riem heeft gestoken met berichtjes, kaartjes, cadeautjes, bloemen en meer. Door jullie voelde het alsof heel Nederland achter mij stond, en dat was ontzettend fijn in zo'n bizarre en moeilijke tijd", schrijft ze bij een post op Instagram. "Ik denk niet dat ik ooit echt onder woorden kan brengen hoeveel dat voor mij heeft betekend."

Vrijdagavond verraste Heesters de bezoekers van het muzikale evenement de Amsterdamse Zomer door tijdens haar optreden een bord in de lucht te houden met de tekst 'Ik ben beter'.

'Gezondheid is het áller belangrijkste'

Heesters (29) bedankt ook haar familie, vrienden en team voor hun support de afgelopen maanden. Ze richt zich ook tot de medewerkers, verpleegkundigen en artsen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar ze is behandeld. "Want dankzij hen heb ik weer een toekomst. Wat een ongelofelijke helden zijn dat!", schrijft ze.

Haar volgers roept ze op om elkaar lief te hebben en zoveel mogelijk positief te zijn. "Gezondheid is echt het áller belangrijkste wat er bestaat", besluit ze.

Samen met Wesley Hoedt

Verdediger Hoedt (31) kwam uit voor onder clubs als AZ, Lazio, Anderlecht, Watford en tegenwoordig het Saoedische Al-Shabab. In maart 2017 debuteerde hij voor Oranje, tegen Bulgarije toen onder bondscoach Danny Blind. In september van dat jaar speelde hij zijn laatste interland, tegen wederom Bulgarije.

Hoedt en Heesters zijn sinds 2020 een stel, maar hun relatie kende in het verleden wat turbulentie. De voetballer zou vreemd zijn gegaan, waardoor er begin 2023 een breuk was. Later dat jaar bevestigden ze weer samen te zijn. Hoedt heeft altijd ontkend ontrouw te hebben gepleegd. Vorig jaar kreeg de zangeres de diagnose baarmoederhalskanker.