Ruben van Bommel ligt er het hele seizoen uit met een knieblessure en dus heeft de aanvaller van PSV genoeg tijd voor andere dingen dan voetbal. Hij besloot de boeken in te duiken en alles te leren over één opvallend onderwerp.

De 21-jarige linksbuiten besloot namelijk alle hoofdsteden van de landen op deze wereld uit zijn hoofd te leren. En om de proef op de som te nemen, besloot zijn zus Renée van Bommel hem voor de camera te trekken. Renée is werkzaam voor 1Limburg én heeft ook nog eens ruim 10.000 volgers op Instagram.

Van Bommel slaagde met slag en wimpel voor de miniquiz, die werd gedeeld op TikTok. Renée begon met een makkelijke voor broertje 'Ruby', maar het werd steeds moeilijker. Denemarken? Kopenhagen. Moldavië? Chisinau. Bij de derde werd het al redelijk moeilijk. Burkina Faso? Ook die wist Van Bommel: Ouagadougou.

Zus is onder de indruk

Zelfs Sri Lanka wist hij. Sri Jayewardenepura Kotte, was het antwoord. Al moest hij de correcte uitspraak schuldig blijven. Myanmar ten slotte dan? Naypyidaw. De zus van de international van Jong Oranje (zestien interlands, vier goals) was onder de indruk.

"Welke ken je dan niet?", vraagt ze dan nog voor de zekerheid. Van Bommel haalt zijn schouders op. "Madagaskar?", probeert Renée nog door haar broer heen te prikken. Maar ook daar kwam vol trots het antwoord op: Antananarivo.

Blessureleed Ruben van Bommel

Van Bommel kwam dit seizoen tot acht wedstrijden voor PSV, waarin hij vier keer scoorde. Maar in de wedstrijd tegen Ajax (2-2) op 21 september ging het faliekant mis. Hij verstapte zich en liep een kruisbandruptuur op, waardoor hij het hele seizoen uit de roulatie ligt.

