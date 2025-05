Bekritiseerde Arne Slot duikt op bij feestje in vijandig gebied: 'Heb de baas ontmoet'

Arne Slot en Liverpool hobbelen richting het einde van de Premier League. Het kampioenschap is al dik een maand binnen en de trainer en spelers lijken veel drukker met andere zaken. Slot ging al even naar Ibiza om te ontspannen en dook onlangs wéér op bij een feestje.

Liverpool won geen enkele wedstrijd meer nadat de 5-1 tegen Tottenham Hotspur de titel in de Premier League betekende. De resultaten: twee nederlagen en een gelijkspel. Afgelopen maandag verloren The Reds in de slotfase op bezoek bij Brighton & Hove Albion (3-2). Een dag na die wedstrijd bezocht Slot een concert van een wereldberoemde zanger.

Slot geniet in vijandig gebied

Dinsdagavond was de Nederlandse trainer namelijk in Manchester bij een concert van Bruce Springsteen. Slot had undercover kunnen blijven, ware het niet dat een bekende tv-kok hem op Instagram plaatste. 'Heb de boss ontmoet, fijne dagen', schreef Simon Rimmer van een foto met de trainer van Liverpool.

Overigens had Slot ook even kunnen wachten met het bezoeken van de legendarische Amerikaanse zanger. Begin juni treedt Springsteen twee keer op in Anfield, de thuisbasis van Liverpool. De Nederlandse trainer koos er echter voor om in vijandelijk gebied (Manchester) naar het concert te gaan.

Kritiek op Slot

Liverpool heeft na het kampioenschap de teugels wat laten vieren. De spelers gingen samen op vakantie en vierden het naderende afscheid van rechtsback Trent Alexander-Arnold, die - tot onvrede van veel fans - transfervrij vertrekt naar Real Madrid. Slot vermaakte zich op Ibiza en nu dus bij Bruce Springsteen. De oefenmeester kan dan ook rekenen op kritiek.

De voorbije wedstrijden stelde de Nederlander veel reservespelers op. Oud-voetballer Roy Keane stelt dat Liverpool hiermee een 'een gebrek aan klasse toont'. "Liverpool heeft de schakel omgezet. Ze irriteren mij", zo oppert Keane in de podcast The Stick to Football. "Het maakt niet uit dat ze het kampioenschap hebben gewonnen, maar nu krijgen de reservespelers en het B-team kansen. Wat voor boodschap is dat?", vraagt hij zich openlijk af.

Volgens Keane moet Liverpool meer klasse tonen. Slot zal er het zijne van denken. Na een lang en zwaar seizoen hunkeren de spelers van Liverpool naar het einde. Aanstaande zondag is de laatste competitiewedstrijd, tegen Crystal Palace. Dat team won de FA Cup, dus in Engeland vrezen ze al voor het niveau van dat duel. Liverpool ontvangt na de wedstrijd de trofee.

