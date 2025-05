Liverpool-trainer Arne Slot enorm geraakt door 'indrukwekkend moment': 'Toen werd ik emotioneel'

Liverpool-manager Arne Slot deed een boekje open op de clubwebsite over de kampioensviering na de 5-1 overwinning op Tottenham Hotspur, waarmee de Premier League-titel werd veiliggesteld. De Nederlandse succescoach gaf toe dat hij nog steeds emotioneel wordt als hij terugdenkt aan bepaalde momente van de fans.

“Twee dingen raken me enorm als ik terugkijk op die dag. Ten eerste, toen we bij het stadion aankwamen, zongen alle fans: ‘We gaan de competitie winnen, we gaan de competitie winnen en jullie zullen het zien’. Het ging niet zozeer om wát ze zongen, maar om de passie waarmee ze het deden. Het was zo, zo, zó indrukwekkend, het kwam echt vanuit hun tenen. Op dat moment werd ik wat emotioneel. Niet dat ik in tranen uitbarstte, maar elke keer als ik eraan terugdenk, voel ik het weer."

"Ten tweede, wat me echt raakt, is het aantal mensen dat tegen me zei: ‘Ik ben al 40-45 jaar, of mijn hele leven, fan van Liverpool, maar ik heb Anfield nog nooit zo meegemaakt, zo’n bijzonder moment’."

'Dat zal ik nooit vergeten'

De Nederlander legt uit dat de reactie van de fans hem emotioneel maakt. "Deze club heeft zoveel successen gekend in haar geschiedenis, en dan zeggen mensen dat dit een van hún meest bijzondere momenten was, en dat ik er als manager deel van uitmaakte… Elke keer als iemand zoiets tegen me zegt, denk ik: ‘We hebben echt iets speciaals gedaan’. Ja, en het hele stadion vierde feest. Die twee dingen maken me emotioneel. Wat me echt gelukkig maakt als ik aan dat moment terugdenk, zijn de liederen die toen werden gezongen. Hulde aan de DJ en de fans langs het veld. Het was een ongelooflijke dag die ik nooit zal vergeten.”

Warm welkom

Slot is geeft aan dat hij ontzettend dankbaar is voor hoe hij is ontvangen bij de Engelse topclub. "Vanaf het allereerste begin voelde ik me zo welkom geheten door iedereen in de stad en bij de club. Ik denk dat Jürgen (Klopp red.) daar een grote rol in heeft gespeeld, inclusief zijn gebaar in zijn laatste wedstrijd. Maar al bij mijn eerste bezoek hier, mijn eerste keer op Anfield, voelde ik meteen dat iedereen positief was."

"Iedereen ontving me hartelijk en steunde het team. Ze hielpen de ploeg, zoals ze altijd hebben gedaan. Ze bleven dat ook met mij als manager doen, wat me enorm heeft geholpen. Dus ja, ik voelde me vanaf het begin welkom en hopelijk blijft dat nog lang zo.”

Het eerste seizoen van Slot in de Premier League zit er bijna op. Aankomende zondag speelt zijn ploeg de laatste wedstrijd. Ze nemen het op tegen Crystal Palace, dat afgelopen weekend voor het eerst in de clubhistorie de FA Cup wist te winnen.

